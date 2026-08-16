ഓണസമ്മാനമായി ബെംഗളൂരു – എറണാകുളം വന്ദേ ഭാരത്; കോച്ചുകളുടെ എണ്ണം 16 ആയി ഉയർത്തി
ഓണക്കാലത്തെ കനത്ത യാത്രാത്തിരക്ക് പരിഗണിച്ച് ബെംഗളൂരു – എറണാകുളം വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന്റെ കോച്ചുകളുടെ എണ്ണം എട്ടിൽ നിന്ന് 16 ആയി ഉയർത്തി. ഓഗസ്റ്റ് 17 മുതൽ വർധിപ്പിച്ച കോച്ചുകളോടെയുള്ള ട്രെയിൻ സർവീസ് ആരംഭിക്കും. ഓണത്തിന് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മലയാളി യാത്രക്കാർക്ക് ഏറെ ആശ്വാസമേകുന്നതാണ് റെയിൽവേയുടെ ഈ പുതിയ തീരുമാനം.
കോച്ചുകളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയാക്കിയതോടെ ട്രെയിനിലെ സീറ്റുകളുടെ ശേഷി 530-ൽ നിന്ന് 1,128 ആയി ഉയർന്നു. അതായത് ഒരു വശത്തേക്ക് മാത്രം 598 അധിക സീറ്റുകൾ യാത്രക്കാർക്ക് ലഭ്യമാകും. പുതിയ ക്രമീകരണമനുസരിച്ച് 14 എസി ചെയർ കാറുകളും രണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർ കാറുകളുമാണ് ട്രെയിനിലുണ്ടാവുക.
ബുധനാഴ്ച ഒഴികെ ആഴ്ചയിൽ ആറ് ദിവസവും സർവീസ് തുടരും. രാവിലെ 5:10-ന് ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിൻ ഉച്ചയ്ക്ക് 1:50-ന് എറണാകുളം സൗത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. തിരികെ ഉച്ചയ്ക്ക് 2:20-ന് എറണാകുളത്തു നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് രാത്രി 11:00 മണിക്ക് ബെംഗളൂരുവിൽ എത്തുന്ന രീതിയിലാണ് സമയം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.