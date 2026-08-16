ഓണസമ്മാനമായി ബെംഗളൂരു – എറണാകുളം വന്ദേ ഭാരത്; കോച്ചുകളുടെ എണ്ണം 16 ആയി ഉയർത്തി

By  Metro Desk Aug 16, 2026, 20:30 IST
വന്ദേഭാരത്

ഓണക്കാലത്തെ കനത്ത യാത്രാത്തിരക്ക് പരിഗണിച്ച് ബെംഗളൂരു – എറണാകുളം വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന്റെ കോച്ചുകളുടെ എണ്ണം എട്ടിൽ നിന്ന് 16 ആയി ഉയർത്തി. ഓഗസ്റ്റ് 17 മുതൽ വർധിപ്പിച്ച കോച്ചുകളോടെയുള്ള ട്രെയിൻ സർവീസ് ആരംഭിക്കും. ഓണത്തിന് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മലയാളി യാത്രക്കാർക്ക് ഏറെ ആശ്വാസമേകുന്നതാണ് റെയിൽവേയുടെ ഈ പുതിയ തീരുമാനം.

​കോച്ചുകളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയാക്കിയതോടെ ട്രെയിനിലെ സീറ്റുകളുടെ ശേഷി 530-ൽ നിന്ന് 1,128 ആയി ഉയർന്നു. അതായത് ഒരു വശത്തേക്ക് മാത്രം 598 അധിക സീറ്റുകൾ യാത്രക്കാർക്ക് ലഭ്യമാകും. പുതിയ ക്രമീകരണമനുസരിച്ച് 14 എസി ചെയർ കാറുകളും രണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർ കാറുകളുമാണ് ട്രെയിനിലുണ്ടാവുക.

​ബുധനാഴ്ച ഒഴികെ ആഴ്ചയിൽ ആറ് ദിവസവും സർവീസ് തുടരും. രാവിലെ 5:10-ന് ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിൻ ഉച്ചയ്ക്ക് 1:50-ന് എറണാകുളം സൗത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. തിരികെ ഉച്ചയ്ക്ക് 2:20-ന് എറണാകുളത്തു നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് രാത്രി 11:00 മണിക്ക് ബെംഗളൂരുവിൽ എത്തുന്ന രീതിയിലാണ് സമയം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

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