ബിഗ് ബോസ് സീസൺ 8-ന് മുന്നോടിയായി 'അഗ്നിപരീക്ഷ'; സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആവേശം വിതറി പുതിയ പ്രൊമോകൾ
കൊച്ചി: മലയാളം ടെലിവിഷൻ പ്രേക്ഷകർ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 8-ന് മുന്നോടിയായി സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന 'അഗ്നിപരീക്ഷ' എന്ന പ്രീ-ഷോയുടെ പ്രൊമോ വീഡിയോകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നു. ഏഷ്യാനെറ്റിലും ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലുമായി പുറത്തുവിട്ട പ്രൊമോകൾക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ലഭിക്കുന്നത്.
സാധാരണക്കാരായ (Commoners) മത്സരാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് പ്രധാന സീസണിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുന്നവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള സ്പിൻ-ഓഫ് ഷോയാണ് 'അഗ്നിപരീക്ഷ'. ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ ഷോയിൽ ഒഡിഷനിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത 40-ഓളം മത്സരാർത്ഥികളാണ് മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്.
പ്രധാന സവിശേഷതകൾ:
അവതാരകയും വിധികർത്താക്കളും: മുൻ ബിഗ് ബോസ് താരങ്ങളായ അഖിൽ മാരാർ, റിയാസ് സലീം, രഞ്ജിനി ഹരിദാസ് എന്നിവർ ജഡ്ജസായി എത്തുമ്പോൾ റെനീഷ റഹീമാണ് അവതാരകയാകുന്നത്.
സർപ്രൈസ് പ്രൊമോകൾ: മുൻ ബിഗ് ബോസ് താരം ഡോ. രജിത് കുമാർ എത്തിയ പ്രൊമോയും മോഹൻലാലിൻ്റെ മാസ് ഡയലോഗോടെയുള്ള സർപ്രൈസ് വീഡിയോയും ഇതിനോടകം ട്രെൻഡിങ് ലിസ്റ്റിൽ ഇടംനേടിക്കഴിഞ്ഞു.
മത്സരരീതി: മത്സരാർത്ഥികളുടെ ഫിസിക്കൽ, മെന്റൽ ശേഷികളും സംവാദ മികവും പരിശോധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അഗ്നിപരീക്ഷ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 6-ാം എപ്പിസോഡ് മുതൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും ഉണ്ടാകും.
ബിഗ് ബോസ് പ്രധാന വീടുകളിലേക്ക് ആരൊക്കെ കടക്കുമെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് ഇപ്പോൾ ആരാധകർ.