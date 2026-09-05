ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലഹരിവേട്ട; 'ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ' രണ്ടാം ഘട്ടം പ്രഖ്യാപിച്ച് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല
തിരുവനന്തപുരം: രാജ്യ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ നാർക്കോ ഹണ്ടായ 'ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ' (Operation Toofan) പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി. ലഹരി മാഫിയകൾക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് പൊലീസിൻ്റെയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെയും തീരുമാനം.
സംസ്ഥാനത്ത് ലഹരിമരുന്ന് ശൃംഖലയുടെ വേരറുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കേരള പൊലീസ് 'ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ' ശക്തമാക്കിയത്. റെയ്ഡുകൾക്കും അറസ്റ്റുകൾക്കും പുറമെ, ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടവരുടെ ചികിത്സയും പുനരധിവാസവും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള 'തൂഫാൻ കെയർ' പദ്ധതിയും ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് രണ്ടാം ഘട്ടം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്.
തൂഫാൻ്റെ ഭാഗമായി അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെയും സഹകരണത്തോടെ വൻ ലഹരി ശൃംഖലകളെ തകർക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ പരിശോധനകൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കുമെന്നും ലഹരിക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളിലേക്ക് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നും ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി.