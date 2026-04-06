കേരളത്തിൽ ബിജെപി അക്കൗണ്ട് തുറക്കില്ല; ജയിക്കണമെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് സഹായം വേണം: എം വി ഗോവിന്ദൻ
വരാനിരിക്കുന്ന കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി നയിക്കുന്ന എൻഡിഎ സഖ്യം ഒരിടത്തും വിജയിക്കില്ലെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി ഗോവിന്ദൻ. ഏതെങ്കിലും മണ്ഡലത്തിൽ ബിജെപി വിജയിക്കണമെങ്കിൽ അത് കോൺഗ്രസിന്റെ പിന്തുണയോടെ മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ എന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഞായറാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള സർവേകളിൽ പോലും മൂന്നോ നാലോ മണ്ഡലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ബിജെപിക്ക് നേരിയ സാധ്യത കൽപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിൽ മിക്കവയും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
"തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരിടത്തും അവർ ജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഇനി എവിടെയെങ്കിലും അവർ ജയിച്ചാൽ അത് കോൺഗ്രസിന്റെ സഹായത്തോടെ മാത്രമായിരിക്കും," ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. ബിജെപിയെ അധികാരത്തിന് പുറത്തുനിർത്താനാണ് കേരളത്തിലെ ഓരോ വോട്ടറും ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കരുത്തിലാണ് ഇടത് ജനാധിപത്യ മുന്നണി (എൽഡിഎഫ്) തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നത്. എൽഡിഎഫിന്റെ പ്രചാരണം വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് മുന്നേറുന്നത്. വികസനത്തുടർച്ച ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ എൽഡിഎഫ് ഉജ്ജ്വല വിജയം രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
വയനാട്ടിലെ മുണ്ടക്കൈ-ചൂരൽമല ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തബാധിതർക്കായി ശേഖരിച്ച ഫണ്ട് കോൺഗ്രസ് ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായി എം വി ഗോവിന്ദൻ ആരോപിച്ചു. 2024 ജൂലൈ 30-നുണ്ടായ ദുരന്തത്തിൽ 200-ലധികം ജീവനുകൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് വീട് നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ദുരന്തത്തിന്റെ പേരിൽ പിരിച്ചെടുത്ത തുകയെക്കുറിച്ചും അത് എന്തിനൊക്കെ ചെലവാക്കി എന്നതിനെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകാൻ കോൺഗ്രസ് പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാട് ജനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുമെന്നും വരാനിരിക്കുന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ അവർക്ക് ഉചിതമായ മറുപടി നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.