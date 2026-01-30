മറ്റത്തൂരിൽ വീണ്ടും ബിജെപി-കോൺഗ്രസ് സഖ്യം; വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി വോട്ട് കോൺഗ്രസിന്

By MJ DeskJan 30, 2026, 14:43 IST
bjp congress

മറ്റത്തൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ വീണ്ടും കോൺഗ്രസ്-ബിജെപി സഖ്യം. പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി അംഗങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് ചെയ്തു. കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയായി ജയിച്ച മിനി മോൾ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. എൽഡിഎഫ് 10, യുഡിഎഫ് 8, എൻഡിഎ 4, വിമതർ 2 എന്നിങ്ങനെയാണ് പഞ്ചായത്തിലെ കക്ഷി നില

രണ്ട് കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു. ഒരു വിമതൻ എൽഡിഎഫിന് വോട്ട് ചെയ്തു. ബിജെപിയും മിനി മോളെ പിന്തുണച്ചതോടെ എൽഡിഎഫ്, യുഡിഎഫ് കക്ഷിനില 11-11 ആയി. തുടർന്ന് നറുക്കെടുപ്പിലാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്

നേരത്തെ ബിജെപിയുടെ വോട്ട് നേടി ജയിച്ച പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നൂർജഹാൻ നവാസ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദേശത്തെ തുടർന്ന് രാജിവെച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ബിജെപി പിന്തുണ കോൺഗ്രസിന് തന്നെ ലഭിക്കുകയായിരുന്നു.
 

