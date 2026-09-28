കള്ളക്കടല് പ്രതിഭാസം: കേരള തീരത്ത് അതീവ ജാഗ്രത; റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു
തിരുവനന്തപുരം: കേരള തീരത്ത് കള്ളക്കടല് പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി റെഡ് അലേര്ട്ട് ഇന്ന് കൂടി തുടരും. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ തീരദേശ ജില്ലകളിലും ശക്തമായ തിരമാലയ്ക്കും കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. ഇന്ന് രാവിലെ 10.30 വരെ ഒരു മീറ്റര് മുതല് 1.5 മീറ്റര് വരെ ഉയര്ന്ന തിരമാലയ്ക്കും കള്ളക്കടല് പ്രതിഭാസത്തിനും സാധ്യതയുള്ളതായാണ് ദേശീയ സമുദ്ര വിവര വിശകലന കേന്ദ്രത്തിന്റെ അറിയിപ്പ്.
തീരദേശ മേഖലകളില്, പ്രത്യേകിച്ച് താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളില് വെള്ളം കയറാനും കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്. അപകടസാധ്യതയുള്ള മേഖലകളില് നിന്ന് ആളുകള് മാറി താമസിക്കണം. ചെറിയ വള്ളങ്ങളും ബോട്ടുകളും കടലില് ഇറക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും മത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങള് സുരക്ഷിതമായി കെട്ടിയിടണമെന്നും നിര്ദേശമുണ്ട്.
താഴെ പറയുന്ന പ്രദേശങ്ങളില് പ്രത്യേക ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ്,
- തിരുവനന്തപുരം: കാപ്പില് മുതല് പൊഴിയൂര് വരെ
- കൊല്ലം: ആലപ്പാട് മുതല് ഇടവ വരെ
- ആലപ്പുഴ: ചെല്ലാനം മുതല് അഴീക്കല് ജെട്ടി വരെ
- എറണാകുളം: മുനമ്പം എഒ മുതല് മറുവക്കാട് വരെ
- തൃശൂര്: ആറ്റുപുറം മുതല് കൊടുങ്ങല്ലൂര് വരെ
- മലപ്പുറം: കടലുണ്ടി നഗരം മുതല് പാലപ്പെട്ടി വരെ
- കോഴിക്കോട്: ചോമ്പാല എഒ മുതല് രാമനാട്ടുകര വരെ
- കണ്ണൂര്: വളപട്ടണം മുതല് ന്യൂ മാഹി വരെ
- കാസർകോട്: കുഞ്ചത്തൂര് മുതല് കോട്ടക്കുന്ന് വരെ
തമിഴ്നാട്, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിലും ഉയര്ന്ന തിരമാലയ്ക്കും കള്ളക്കടല് പ്രതിഭാസത്തിനും ജാഗ്രത മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. കന്യാകുമാരി തീരത്ത് കള്ളക്കടല് പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി 28/09/2026 രാവിലെ 10.30 വരെ 1.4 മുതല് 1.5 മീറ്റര് വരെ ഉയര്ന്ന തിരമാലയ്ക്കും കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സമുദ്ര വിവര വിശകലന കേന്ദ്രം (INCOIS) മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും തീരദേശവാസികളും അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കുക.
- കടല്ക്ഷോഭം രൂക്ഷമാകാന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് അപകട മേഖലകളില് നിന്ന് അധികൃതരുടെ നിര്ദേശാനുസരണം മാറി താമസിക്കണം.
- ചെറിയ വള്ളങ്ങളും ബോട്ടുകളും കടലിലേക്ക് ഇറക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.
- കള്ളക്കടല് പ്രതിഭാസത്തിനും ഉയര്ന്ന തിരമാലക്കും സാധ്യതയുള്ള ഘട്ടത്തില് കടലിലേക്ക് മത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങള് ഇറക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അപകടകരമാണ് കരക്കടുപ്പിക്കുന്നതും. ആയതിനാല് തിരമാല ശക്തിപ്പെടുന്ന ഘട്ടത്തില് കടലിലേക്ക് ഇറക്കുന്നതും കരക്കടുപ്പിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.
- കചഇഛകട മുന്നറിയിപ്പ് പിന്വലിക്കുന്നത് വരെ ബീച്ചുകള് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വിനോദസഞ്ചാരമുള്പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും പൂര്ണ്ണമായി ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്
- മല്സ്യബന്ധന യാനങ്ങള് (ബോട്ട്, വള്ളം, മുതലായവ) ഹാര്ബറില് സുരക്ഷിതമായി കെട്ടിയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക. വള്ളങ്ങള് തമ്മില് സുരക്ഷിത അകലം പാലിക്കുന്നത് കൂട്ടിയിടിച്ചുള്ള അപകട സാധ്യത ഒഴിവാക്കാം. മല്സ്യബന്ധന ഉപകരണങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം.
- ബീച്ചിലേക്കുള്ള യാത്രകളും കടലില് ഇറങ്ങിയുള്ള വിനോദങ്ങളും പൂര്ണമായും ഒഴിവാക്കുക.
- തീരശോഷണത്തിനു സാധ്യതയുള്ളതിനാല് പ്രത്യേകം ജാഗ്രത പുലര്ത്തുക.