ബഡ്ജറ്റ് 2026; സൗജന്യ സ്ത്രീയാത്രയ്ക്ക് 600 കോടി: കാർഷിക മേഖലയിലെ പ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ
സംസ്ഥാനം വലിയ സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികളും 5 ലക്ഷം കോടിയോളം രൂപയുടെ കടബാധ്യതയും നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ജനപ്രിയ വാഗ്ദാനങ്ങളും വികസനവും സമന്വയിപ്പിക്കാൻ ബജറ്റിൽ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.
1. ക്ഷേമപദ്ധതികളും ആരോഗ്യവും (ഇന്ദിര ഗ്യാരന്റികൾ)
ഉമ്മൻചാണ്ടി ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി: യുഡിഎഫിന്റെ പ്രധാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനമായിരുന്ന ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ഓരോ കുടുംബത്തിനും 25 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കും. പ്രാരംഭ ഘട്ടമായി 10 കോടി രൂപ മാറ്റിവെച്ചു.
പ്രിയദർശിനി സൗജന്യ ബസ് യാത്ര: സ്ത്രീകൾക്കും ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനും കെഎസ്ആർടിസിയിൽ സൗജന്യ യാത്ര ഉറപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ നഷ്ടം നികത്താൻ കെഎസ്ആർടിസിക്ക് 600 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു.
'വൺ കേരള കരുതൽ മിഷൻ': അതിദരിദ്രർക്കും മാരകരോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചവർക്കും കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുമായി കോർപ്പറേറ്റ് സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്ത (CSR) ഫണ്ടുകൾ കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പ്രത്യേക പ്ലാറ്റ്ഫോം രൂപീകരിക്കും.
2. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവും വ്യവസായവും
മിഷൻ സമുദ്ര (Mission Samudra): കൊച്ചി, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖങ്ങളെയും വിമാനത്താവളങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിച്ച് കേരളത്തെ ഒരു ആഗോള മാരിടൈം - ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഹബ്ബാക്കി മാറ്റാനുള്ള സമഗ്ര പദ്ധതി.
വ്യവസായ വളർച്ച: 10,000 പുതിയ MSME-കൾ (ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾ) ആരംഭിക്കുന്നതിനായി 100 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി. കൂടാതെ ഏകജാലക സംവിധാനത്തിനായി 'ഇൻവെസ്റ്റ് കേരള സെൽ' രൂപീകരിക്കും.
ഭൂനിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം: വ്യവസായ-വികസന ആവശ്യങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്തെ ഭൂനിയമങ്ങൾ പൊളിച്ചെഴുതും.
3. തൊഴിൽ, യുവജനത, വിദ്യാഭ്യാസം
ഗ്ലോബൽ ജോബ് വാച്ച് ടവർ: ഭാവിയിലെ തൊഴിൽ സാധ്യതകളും ആവശ്യമായ നൈപുണ്യങ്ങളും മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കി പാഠ്യപദ്ധതികൾ പരിഷ്കരിക്കാൻ 2 കോടി രൂപ ചെലവിൽ പുതിയ സംവിധാനം.
സ്റ്റാർട്ടപ്പ് / സ്പേസ് ഇക്കോണമി: സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും സ്മാർട്ട് ഇൻഡസ്ട്രികൾക്കുമായി 50 കോടി രൂപയും, സ്പേസ് ഇക്കോണമി വികസനത്തിനും സ്പേസ്പാർക്ക് വിപുലീകരണത്തിനുമായി 5 കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചു.
4. കല, കായികം, സാംസ്കാരികം
ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റ് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ:
എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും കമ്മ്യൂണിറ്റി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള 'ബാറ്ററി എനർജി സ്റ്റോറേജ്' സംവിധാനങ്ങൾ വരും. നഗരവികസനത്തിനായി 'കേരള അർബൻ ഗ്രോത്ത് മിഷൻ' രൂപീകരിച്ച് 100 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു.
ജെ.സി ഡാനിയേൽ ഫിലിം സിറ്റി: കൊച്ചിയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള ഫിലിം സിറ്റി സ്ഥാപിക്കും.
എം.ടി സാംസ്കാരിക പാർക്ക്: കോഴിക്കോട്ട് എഴുത്തുകാരൻ എം.ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ സ്മരണയ്ക്കായി 50 കോടി രൂപ ചെലവിൽ സാംസ്കാരിക പാർക്ക്. തൃശ്ശൂരിൽ അന്തരിച്ച സംഗീത സംവിധായകൻ ജോൺസണിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി മ്യൂസിക് അക്കാദമി.
ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം: മലബാർ മേഖലയിൽ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള പുതിയ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മിക്കും.
കാർഷിക മേഖലയിലെ പ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ
കർഷകരുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും തരിശുഭൂമി കൃഷിയോഗ്യമാക്കുന്നതിനും ബജറ്റിൽ ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
തരിശുഭൂമി കൃഷിക്ക് വൻ സഹായം: സംസ്ഥാനത്തെ തരിശുഭൂമികൾ കണ്ടെത്തി കൃഷിയിറക്കുന്ന കർഷകർക്ക് ഹെക്ടറിന് 40,000 രൂപ വീതം ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
നെൽക്കൃഷി വികസനം: നെല്ല് ഉത്പാദനവും സംഭരണവും കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനുള്ള 'നെല്ല് വികസന സംയോജന പദ്ധതികൾക്കായി' 150 കോടി രൂപ മാറ്റിവെച്ചു.
നാളികേര വികസനം: തെങ്ങ് കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും മൂല്യവർദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനുമായി 'കേര പദ്ധതി'ക്ക് 100 കോടി രൂപയും പൊതുവായ നാളികേര വികസനത്തിന് 73 കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചു.
കുട്ടനാട് പാക്കേജ്: കുട്ടനാട്ടിലെ കാർഷിക-പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി 75 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി.
- ക്ഷീരവികസനവും മൃഗസംരക്ഷണവും:മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയ്ക്കായി 318 കോടി രൂപ.
- ക്ഷീരവികസന മേഖലയ്ക്ക് 128 കോടി രൂപ.
- ക്ഷീര കർഷകർക്കായി 4 കോടി രൂപയുടെ പ്രത്യേക ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി..
- പൗൾട്രി ഫാമിംഗ് (കോഴി വളർത്തൽ) പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ 10 കോടി രൂപ.
നികുതി, വരുമാന സമാഹരണ മേഖലകൾ
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കടബാധ്യതകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തനത് വരുമാനം (Own Tax Revenue) വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികളാണ് ബജറ്റിലുള്ളത്.
തനത് വരുമാനത്തിലെ വർദ്ധനവ്: കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തനത് നികുതി വരുമാനത്തിൽ 1,27,747 കോടി രൂപയുടെ അധിക വളർച്ച നേടാനായതായി ബജറ്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. നികുതി, നികുതിയേതര വരുമാനങ്ങളിലുണ്ടായ ഈ വർദ്ധനവാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ പിടിിച്ചുനിർത്തിയത്.
നികുതി ചോർച്ച തടയൽ: ജിഎസ്ടി (GST) പിരിവ് കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനും സ്വർണ്ണ വിൽപനയിൽ നിന്നുള്ള നികുതി കൃത്യമായി ഈടാക്കാനും പ്രത്യേക പരിശോധനകളും ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനങ്ങളും വിപുലീകരിക്കും. കൂടാതെ ഐജിഎസ്ടി (IGST) വിഹിതം കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് കൃത്യമായി വാങ്ങിയെടുക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും.
ഭൂമി രജിസ്ട്രേഷൻ / സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി: നികുതിയേതര വരുമാനം കൂട്ടുന്നതിനായി ഭൂമി കൈമാറ്റം, ന്യായവില പുതുക്കൽ എന്നിവയിലൂടെ വരുമാന വർദ്ധനവ് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
ധനക്കമ്മി: 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ധനക്കമ്മി ജിഡിപിയുടെ (GSDP) 3.4 ശതമാനമായി നിലനിർത്താനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.