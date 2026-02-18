സ്ഥാനാർഥിത്വം സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല; പാർട്ടി തീരുമാനം എന്തായാലും അനുസരിക്കുമെന്ന് അരുൺ കുമാർ
Feb 18, 2026, 11:30 IST
മലമ്പുഴയിലെ സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി വിഎസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ മകൻ വിഎ അരുൺകുമാർ. തങ്ങൾ എന്നും പാർട്ടി കുടുംബമാണെന്നും പാർട്ടി തീരുമാനം അനുസരിക്കുമെന്നും അരുൺ കുമാർ പറഞ്ഞു. ഇതുവരെ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടില്ല
ഇതുവരെ സ്ഥാനാർഥിത്വത്തെ കുറിച്ചൊന്നും പാർട്ടി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല. എ സുരേഷ് മത്സരിക്കുന്ന കാര്യം അറിയില്ലെന്നും അരുൺ കുമാർ പറഞ്ഞു. താൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനമാണ്
അച്ഛനുമായി വൈകാരികമായി ബന്ധമുള്ള സ്ഥലമാണ് മലമ്പുഴയെന്നും അരുൺ കുമാർ പറഞ്ഞു. മലമ്പുഴയിൽ യുഡിഎഫ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായി വിഎസിന്റെ മുൻ പിഎ എ സുരേഷ് മത്സരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതേ തുടർന്നാണ് മണ്ഡലത്തിൽ വിഎസിന്റെ മകനെ മത്സരിപ്പിക്കാൻ സിപിഎം ആലോചിക്കുന്നത്.