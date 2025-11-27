കൊയിലാണ്ടിയിൽ കാറും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചു; മട്ടന്നൂർ സ്വദേശിയായ വീട്ടമ്മ മരിച്ചു
Nov 27, 2025, 12:00 IST
ദേശീയപാതയിൽ കൊയിലാണ്ടിയിൽ നടന്ന വാഹനാപകടത്തിൽ വീട്ടമ്മ മരിച്ചു. കണ്ണൂർ മട്ടന്നൂർ സ്വദേശി ഓമനയാണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് അപകടം നടന്നത്. മട്ടന്നൂർ സ്വദേശികളായ കുടുംബം സഞ്ചരിച്ച കാർ ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു.
മൂന്ന് പേരാണ് കാറിലുണ്ടായിരുന്നത്. സാരമായി പരുക്കേറ്റ മൂന്ന് പേരെയും ആദ്യം കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലു ംപിന്നീട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കും മാറ്റി. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഓമന മരിച്ചു
പരുക്കേറ്റ രണ്ട് പേരുടെ നില ഗുരുതരമാമ്. ഇരുവരും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ തുടരുകയാണ്. പോലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്.