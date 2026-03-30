കാറുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം: കോയമ്പത്തൂരിൽ രണ്ട് മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു
Mar 30, 2026, 08:20 IST
പാലക്കാട്: കോയമ്പത്തൂര് മധുക്കര ദേശീയപാതയില് കാറുകള് തമ്മില് കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില് രണ്ട് മലയാളികളുള്പ്പെടെ മൂന്നുപേര്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. പാലക്കാട് ചിറ്റൂര് ചന്ദനപ്പുറം സ്വദേശി അജിത്ത് (25), പിരായിരി സ്വദേശി വിനീഷ് (35) എന്നിവരാണ് മരിച്ച മലയാളികള്.
ഇവര് ഫോട്ടോഗ്രാഫര്മാരാണ്. ഊട്ടിയില് നിന്നും ഫോട്ടോഗ്രാഫി വര്ക്ക് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം.
അപകടത്തില് നാല് പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റു. വൈകിട്ട് ചാവടി മേല്പ്പാലത്തിലായിരുന്നു അപകടം. എതിര്ദിശയില് വന്ന കാര് ഫോട്ടോഗ്രാഫര്മാര് സഞ്ചരിച്ച കാറിലേക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഇടിച്ച് കയറുകയായിരുന്നു. ഇരുവാഹനങ്ങളും തലകീഴായി മറിഞ്ഞു. വാഹനങ്ങള് വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് ഇവരെ പുറത്തെടുത്തത്.