ഇടപ്പള്ളിയിൽ അമിത വേഗതയിലെത്തിയ കാർ മെട്രോ പില്ലറിൽ ഇടിച്ചുകയറി; രണ്ട് വിദ്യാർഥികൾ മരിച്ചു

Nov 8, 2025
accident

ഇടപള്ളിയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ ആലപ്പുഴ സ്വദേശികളായ രണ്ട് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. രണ്ടുപേർക്ക് പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇവർ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഹറൂൺ ഷാജി, മുനീർ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. 

ഇന്ന് പുലർച്ചെ 3.45 ഓടെയായിരുന്നു അപകടം. വിദ്യാർഥികൾ സഞ്ചരിച്ച സ്വിഫ്റ്റ് കാർ മെട്രോ പില്ലറിൽ ഇടിച്ച് കയറിയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കാർ അമിത വേഗതയിലായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. അപകടത്തെ തുടർന്ന് കാറിന്റെ ടയറുകൾ തെറിച്ച് പോകുകയും കാർ പൂർണമായും തകരുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 

പുലർച്ചെ നടന്ന അപകടമായതിനാൽ തന്നെ ദൃക്‌സാക്ഷികളാരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പോലീസുദ്യോഗസ്ഥർ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. 

