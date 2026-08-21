ദേശീയപാതയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ വീടിന്‍റെ മതിൽ ഇടിച്ചു തകർത്തു

By  Metro Desk Aug 21, 2026, 12:41 IST
മതിൽ

കോതമംഗലം :കൊച്ചി- ധനുഷ് കോടി ദേശീയപാതയിൽ കോതമംഗലം കുത്തുകുഴി പള്ളിപ്പടിയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ വീടിൻ്റെ മതിൽ ഇടിച്ചു തകർത്തു. വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് അപകടം. പാതയുടെ കൊടുംവളവാണ് ഇവിടെ തുടർച്ചയായ അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു .

ഗുരുവായൂർ സ്വദേശികളായ അഞ്ചോളം പേർ മൂന്നാറിൽ പോയി തിരികെ മടങ്ങുമ്പോഴാണ് കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് അപകടം ഉണ്ടായതെന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നത്.കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് പരിക്കുപറ്റി.

ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ മതിലിൻ്റ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മീറ്ററുകൾ ദൂരത്തിലുള്ള വീടിൻ്റെ പോർച്ചിലും, ഇറയത്തും വരെ ചിതറിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. അശാസ്ത്രീയമായ റോഡു നിർമാണം മൂലം ഒരാഴ്ചയോളമായി ഈ ഭാഗത്ത് തുടർച്ചയായി അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്.

നിരവധി പരാതികൾ നൽകിയിട്ടും ഈ അപകട വളവ് നിവർത്താൻ അധികൃതർ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ ജോബിഷ് ജോളി പറഞ്ഞു.

ചിത്രം : കൊച്ചി -ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാത കുത്തുകുഴിയിൽ ഉണ്ടായ കാർ അപകടം

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