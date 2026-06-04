നവീൻ ബാബു കേസ് സിബിഐ അന്വേഷിക്കും; നിർണായക തീരുമാനവുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ

By  Metro Desk Updated: Jun 4, 2026, 09:24 IST
naveen babu

തിരുവനന്തപുരം: കണ്ണൂർ മുൻ എഡിഎം കെ. നവീൻ ബാബുവിന്റെ ദുരൂഹ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസന്വേഷണം കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ സിബിഐയ്ക്ക് (CBI) വിടാൻ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. നവീൻ ബാബുവിന്റെ കുടുംബം മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശനെ നേരിൽ കണ്ട് സമർപ്പിച്ച നിവേദനവും ആവശ്യവും പരിഗണിച്ചാണ് ഈ നിർണായക നടപടി. കൂടാതെ, നവീൻ ബാബുവിന്റെ മകൾക്ക് റവന്യൂ വകുപ്പിൽ ആശ്രിത നിയമനം നൽകാനും മന്ത്രിസഭ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

​നിലവിലെ പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ തൃപ്തിയില്ലെന്നും, കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും കുടുംബം സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേസ് സിബിഐയ്ക്ക് വിട്ടുകൊണ്ട് ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്. പുതിയ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ ശേഷം സിബിഐയ്ക്ക് കൈമാറുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രധാന കേസാണിത്.

​യാത്രയയപ്പ് യോഗത്തിലെ പരസ്യമായ വ്യക്തിഹത്യയെത്തുടർന്ന് നവീൻ ബാബു ജീവനൊടുക്കിയ കേസിൽ മുൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി. പി. ദിവ്യയാണ് നിലവിലെ ഏക പ്രതി. കേസ് സിബിഐയ്ക്ക് വിടുന്നതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്ന സിപിഎം രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോടതികൾ നേരത്തെ തള്ളിയ ആവശ്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ സിബിഐ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നാണ് എൽഡിഎഫ് ആരോപിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, മരണത്തിന് പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ വസ്തുതകളും അഴിമതി ആരോപണങ്ങളിലെ ഗുഢാലോചനകളും പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ കേന്ദ്ര ഏജൻസിയുടെ അന്വേഷണം അനിവാര്യമാണെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും നിലപാട്.

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