സെൻസസ് വിവരശേഖരണം; സ്വയം വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള സമയം നാളെ അവസാനിക്കും: ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കൂ
തിരുവനന്തപുരം: രാജ്യത്തെ ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ സെൻസസിന്റെ ഭാഗമായി, ജനങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള (Self-Enumeration) സമയപരിധി നാളെ (ജൂൺ 30) അവസാനിക്കും. വീടുവീടാന്തരമുള്ള വിവരശേഖരണത്തിന് മുന്നോടിയായി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ കുടുംബവിവരങ്ങൾ സ്വയം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ച 15 ദിവസത്തെ സമയമാണ് നാളെയോടെ പൂർത്തിയാകുന്നത്.
ജൂലൈ 1 മുതൽ സെൻസസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീടുകൾ സന്ദർശിച്ച് നേരിട്ടുള്ള വിവരശേഖരണം ആരംഭിക്കും. ഇതിന് മുന്നോടിയായി വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് നാളെ രാത്രി വരെ ഔദ്യോഗിക പോർട്ടൽ വഴി പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാവുന്നതാണ്.
എങ്ങനെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താം?
പൊതുജനങ്ങൾക്ക് se.census.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് മൊബൈൽ നമ്പറും മറ്റ് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യാം.
നിലവിൽ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകേണ്ടത്.
വിവരങ്ങൾ വിജയകരമായി സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 'Self-Enumeration ID' (SE ID) ലഭിക്കും.
ജൂലൈയിൽ സെൻസസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീടുകൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ഈ ഐഡി കൈമാറിയാൽ മതിയാകും.
സ്വയം വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് പൂർണ്ണമായും ഐച്ഛികമാണ് (Optional). നാളേക്കുള്ളിൽ ഓൺലൈനായി വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവരുടെ വീടുകളിൽ സെൻസസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിട്ടെത്തി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവരങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വവും രഹസ്യസ്വഭാവവും പൂർണ്ണമായി ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും സെൻസസ് വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി.