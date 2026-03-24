റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ക്ലിയറൻസ് പിൻവലിച്ചെന്ന് കേന്ദ്രം ഹൈക്കോടതിയിൽ
കൊച്ചി: മലയാളം വാർത്താ ചാനലായ റിപ്പോർട്ടർ ടിവിയുടെ (Reporter TV) സെക്യൂരിറ്റി ക്ലിയറൻസ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പിൻവലിച്ചു. ചാനലിന്റെ സംപ്രേഷണ ലൈസൻസ് ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് കിറ്റെക്സ് എം.ഡി.യും ട്വന്റി20 പാർട്ടി പ്രസിഡന്റുമായ സാബു എം. ജേക്കബ് സമർപ്പിച്ച ഹരജിയിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇക്കാര്യം ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചത്.
ജസ്റ്റിസ് ബെച്ചു കുര്യൻ തോമസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഹരജി പരിഗണിച്ചത്. നിലവിലെ മാനേജ്മെന്റിന് ചാനൽ നടത്താൻ നിയമപരമായ അവകാശമില്ലെന്നും സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് ഇല്ലാതെയാണ് പ്രവർത്തനം തുടരുന്നതെന്നും ഹരജിക്കാരൻ വാദിച്ചു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- കേന്ദ്രത്തിന്റെ നടപടി: ഇൻഡോ-ഏഷ്യൻ ന്യൂസ് ചാനൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന് നൽകിയിരുന്ന സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഇതിനകം റദ്ദാക്കിയതായും ഇവർക്ക് 'ഷോക്കോസ്' നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
- ലൈസൻസ് കൈമാറ്റം: ചാനലിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശവും നിയന്ത്രണവും കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ മറ്റൊരു കമ്പനിയിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
- ദേശീയ സുരക്ഷ: പുതിയ ഡയറക്ടർമാർക്കും ഓഹരി പങ്കാളിത്ത മാറ്റത്തിനുമായി അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ ദേശീയ സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സെക്യൂരിറ്റി ക്ലിയറൻസ് നിഷേധിച്ചിരുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കോടതിയുടെ നിർദേശം:
കേന്ദ്ര പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയം നൽകിയ നോട്ടീസിന് ലൈസൻസ് ഉടമകൾ രണ്ട് മാസത്തിനകം വിശദീകരണം നൽകണമെന്ന് കോടതി നിർദേശിച്ചു. ഈ വിശദീകരണം പരിശോധിച്ച ശേഷം നിയമാനുസൃതമായ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കാൻ കോടതി കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
1. എന്താണ് സെക്യൂരിറ്റി ക്ലിയറൻസ്?
ഒരു ചാനലിന്റെ ഉടമസ്ഥർ, ഡയറക്ടർമാർ, നിക്ഷേപകർ എന്നിവരെക്കുറിച്ച് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നടത്തുന്ന അന്വേഷണമാണിത്. രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളോ ബന്ധങ്ങളോ ഇവർക്കുണ്ടോ എന്ന് ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ (IB) വഴി പരിശോധിക്കും. 10 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഈ ക്ലിയറൻസ് പുതുക്കേണ്ടതുണ്ട്.
2. മീഡിയ വൺ (MediaOne) കേസ് - ഒരു മാതൃക
റിപ്പോർട്ടർ ടിവിയുടെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിന് സമാനമായ ഒന്നായിരുന്നു മീഡിയ വൺ ചാനലിന്റെ കേസ്.
- നടപടി: 2022-ൽ സെക്യൂരിറ്റി ക്ലിയറൻസ് നിഷേധിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് കേന്ദ്രം ചാനലിന്റെ സംപ്രേഷണം തടഞ്ഞു.
- സുപ്രീം കോടതി വിധി: എന്നാൽ 2023-ൽ സുപ്രീം കോടതി ഈ വിലക്ക് നീക്കി. സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്നത് രാജ്യവിരുദ്ധമല്ലെന്നും, സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണമെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. 'സീൽ ചെയ്ത കവറിൽ' (Sealed Cover) കോടതിക്ക് മാത്രം തെളിവ് നൽകുന്ന രീതിയെയും സുപ്രീം കോടതി വിമർശിച്ചിരുന്നു.
3. ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാൻ കാരണമാകുന്ന പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ:
- ഉടമസ്ഥാവകാശ മാറ്റം: കേന്ദ്രത്തിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ചാനലിന്റെ ഭൂരിഭാഗം ഓഹരികളോ നിയന്ത്രണമോ മറ്റൊരു കമ്പനിക്ക് കൈമാറുന്നത് ചട്ടലംഘനമാണ്.
- വിദേശ നിക്ഷേപം (FDI): വാർത്താ ചാനലുകളിൽ അനുവദനീയമായ വിദേശ നിക്ഷേപ പരിധി (നിലവിൽ 26%) ലംഘിക്കുന്നത്.
- അപ്ലിങ്കിംഗ് & ഡൗൺലിങ്കിംഗ് ചട്ടങ്ങൾ: സാറ്റലൈറ്റ് വഴി ദൃശ്യങ്ങൾ അയക്കുന്നതിനും സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നൽകിയിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക അനുമതികൾ പാലിക്കാതിരിക്കുക.
4. റിപ്പോർട്ടർ ടിവിയിലെ നിലവിലെ തർക്കം
റിപ്പോർട്ടർ ടിവിയുടെ കാര്യത്തിൽ, പഴയ മാനേജ്മെന്റിൽ നിന്ന് പുതിയ മാനേജ്മെന്റിലേക്ക് ചാനൽ മാറിയപ്പോൾ ആവശ്യമായ അനുമതികൾ വാങ്ങിയില്ല എന്ന ആരോപണമാണ് പ്രധാനമായും ഉയർന്നിട്ടുള്ളത്. കേന്ദ്രം നൽകിയ 'ഷോക്കോസ്' (Show-cause) നോട്ടീസിന് ചാനൽ നൽകുന്ന മറുപടി ഇതിൽ നിർണ്ണായകമാകും.