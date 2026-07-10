മഴ മുന്നറിയിപ്പിൽ മാറ്റം; ഇന്ന് 14 ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലർട്ട്: ശക്തമായ കാറ്റിനും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യത

By  Metro Desk Jul 10, 2026, 21:43 IST
Hevy Rain Yellow Alart

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് പെയ്യുന്ന മഴയുടെ തീവ്രത വർദ്ധിക്കുമെന്ന പ്രവചനങ്ങളെ തുടർന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മഴ മുന്നറിയിപ്പിൽ മാറ്റം വരുത്തി. കാസർകോട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള കേരളത്തിലെ എല്ലാ (14) ജില്ലകളിലും ഇന്ന് യെല്ലോ അലർട്ട് (Yellow Alert) പ്രഖ്യാപിച്ചു. കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദത്തിന്റെ ഫലമായാണ് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പരക്കെ മഴ ശക്തമാകുന്നത്.

​ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്‌ക്കൊപ്പം മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ വീശിയടിക്കാവുന്ന ശക്തമായ കാറ്റിനും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

അലർട്ട്: 14 ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലർട്ട് (തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർകോട് വരെ).

പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മഴ: 24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ ലഭിക്കുന്ന ശക്തമായ മഴ.

മത്സ്യബന്ധന വിലക്ക്: കേരള - കർണാടക - ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ കടൽ അതീവ പ്രക്ഷുബ്ധമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്ന് കർശന നിർദേശമുണ്ട്.

രാത്രിയാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുക: റോഡുകളിൽ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടാകാനും ശക്തമായ കാറ്റിൽ മരങ്ങളോ ഹോർഡിംഗുകളോ കടപുഴകി വീഴാനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മലയോര മേഖലകളിലേക്കുള്ള രാത്രിയാത്രകളും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിലുള്ള യാത്രകളും പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക.

മാറി താമസിക്കുക: ഉരുൾപൊട്ടൽ, മണ്ണിടിച്ചിൽ, മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ അധികൃതരുടെ നിർദേശാനുസരണം സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കോ റിലീഫ് ക്യാമ്പുകളിലേക്കോ മാറി താമസിക്കേണ്ടതാണ്.

​അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ റവന്യൂ അധികാരികളുമായോ ദുരന്തനിവാരണ കൺട്രോൾ റൂമുമായോ ബന്ധപ്പെടണമെന്നും ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.

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