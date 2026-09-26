ബിജെപിയിൽ ചേർന്ന് മത്സരിക്കാൻ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ആവശ്യപ്പെട്ടു; ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ജിജി തോംസൺ
തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ നിർണായക വെളിപ്പെടുത്തലുമായി മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ജിജി തോംസൺ. ഗ്യാനേഷ് കുമാർ BJP യിലേക്ക് ചേരാൻ നിർദേശിച്ചു. ചീഫ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വിരമിച്ചാൽ ബിജെപിയിലേക്ക് ചേരാൻ ആയിരുന്നു ഗ്യാനേഷ്കുമാറിന്റെ നിർദേശം.
മന്ത്രിയാകാം എന്ന് വരെ പറഞ്ഞു. ക്ഷണം നിരസിച്ചെന്നു ജിജി തോംസൺ വ്യക്തമാക്കി. 2016 ൽ ഫ്ലൈറ്റിൽ വെച്ചാണ് നിർദേശം അറിയിച്ചത്. ഗ്യാനേഷ് ക്ഷണിക്കുന്നത് സർവീസിൽ ഇരുന്നപ്പോഴെന്നും വെളിപ്പെടുത്തൽ. 2016ൽ ഡൽഹി വിമാനയാത്രയ്ക്കിടെയായിരുന്നു ഈ സംഭാഷണം.
തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചാൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രി സ്ഥാനം ലഭിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു. ജിജി തോംസൺ സർവീസിൽ ഇരിക്കെയാണ് ഗ്യാനേഷ് ഇത്തരമൊരു ക്ഷണം മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ക്ഷണം നിരസിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ജിജി തോംസൺ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ ഈ നീക്കം തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്നും ജിജി തോംസൺ പറഞ്ഞു.