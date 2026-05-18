നോർത്ത് ബ്ലോക്ക് മൂന്നാം നിലയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും പി.കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും; സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ മന്ത്രിമാർക്ക് ഓഫീസുകളായി
തിരുവനന്തപുരം: പുതിയ സർക്കാരിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും ഓഫീസുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക തീരുമാനമായി. സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ വിവിധ ബ്ലോക്കുകളിലായിട്ടാണ് മന്ത്രിമാർക്ക് ഓഫീസുകൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനും വ്യവസായ മന്ത്രി പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും നോർത്ത് ബ്ലോക്കിലെ മൂന്നാം നിലയിലായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക. നോർത്ത് സാൻഡ്വിച്ച് ബ്ലോക്ക് ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് മന്ത്രിമാരുടെ ഓഫീസുകളാണ് നോർത്ത് ബ്ലോക്കിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിവിധ ബ്ലോക്കുകളിലെ മന്ത്രിമാരുടെ ഓഫീസ് ക്രമീകരണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരമാണ്:
നോർത്ത് ബ്ലോക്ക്
മൂന്നാം നില: മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ, പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി.
രണ്ടാം നില: കെ. മുരളീധരൻ, രമേശ് ചെന്നിത്തല.
ഒന്നാം നില: മോൻസ് ജോസഫ്, ഷിബു ബേബി ജോൺ.
നോർത്ത് സാൻഡ്വിച്ച് ബ്ലോക്ക്
നോർത്ത് സാൻഡ്വിച്ച് ബ്ലോക്കിൽ രണ്ട് മന്ത്രിമാർക്കാണ് ഓഫീസ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.
മൂന്നാം നില: സണ്ണി ജോസഫ്.
രണ്ടാം നില: അനൂപ് ജേക്കബ്.
മെയിൻ ബ്ലോക്കും സൗത്ത് ബ്ലോക്കും
സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെയിൻ ബ്ലോക്കിലും സൗത്ത് ബ്ലോക്കിലുമായി മൂന്ന് മന്ത്രിമാരുടെ ഓഫീസുകൾ പ്രവർത്തിക്കും.
മെയിൻ ബ്ലോക്ക് (ഒന്നാം നില): സി.പി. ജോൺ, എ.പി. അനിൽകുമാർ.
സൗത്ത് ബ്ലോക്ക് (മൂന്നാം നില): കെ.എ. തുളസി.
സൗത്ത് ബ്ലോക്ക് (രണ്ടാം നില): ടി. സിദ്ദിഖ്"
ബാക്കിയുള്ള മന്ത്രിമാരുടെ ഓഫീസുകൾ അനക്സ് ഒന്ന്, രണ്ട് മന്ദിരങ്ങളിലായിട്ടാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അനക്സ് ഒന്നിൽ മൂന്ന് മന്ത്രിമാർക്ക് ഓഫീസുകൾ ലഭിച്ചു.
അനക്സ് ഒന്ന് (Annex 1)
നാലാം നില: റോജി എം. ജോൺ.
അഞ്ചാം നില: കെ.എം. ഷാജി.
ആറാം നില: ഒ.ജെ. ജനീഷ്.
അനക്സ് രണ്ട് (Annex 2)
ഏറ്റവും കൂടുതൽ മന്ത്രിമാരുടെ ഓഫീസുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അനക്സ് രണ്ട് മന്ദിരത്തിലാണ്. ആറ് മന്ത്രിമാരാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുക.
ഒന്നാം നില: എം. ലിജു.
രണ്ടാം നില: വി.ഇ. അബ്ദുൽ ഗഫൂർ.
മൂന്നാം നില: ബിന്ദു കൃഷ്ണ.
അഞ്ചാം നില: പി.കെ. ബഷീർ.
ആറാം നില: പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ്.
ഏഴാം നില: എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ.
മന്ത്രിമാർക്ക് ഓഫീസുകൾ അനുവദിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വരും ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ സ്റ്റാഫ് നിയമനങ്ങളും ഓഫീസ് നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കി എല്ലാ ഓഫീസുകളും പൂർണ്ണതോതിൽ പ്രവർത്തനസജ്ജമാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.