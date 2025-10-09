മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഡൽഹിയിൽ; പ്രധാനമന്ത്രി, അമിത് ഷാ എന്നിവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും

By MJ DeskOct 9, 2025, 08:32 IST
pinarayi

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ എന്നിവരുമായുള്ള ചർച്ചകൾക്കായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഡൽഹിയിൽ എത്തി. ഇന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുമായി മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. നാളെ പ്രധാനമന്ത്രിയെയും അദ്ദേഹം കാണും. മന്ത്രിമാരായ കെഎൻ ബാലഗോപാൽ, മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവരും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പമുണ്ട്

വയനാടിന് കൂടുതൽ കേന്ദ്ര സഹായം, കേരളത്തിന് എയിംസ് തുടങ്ങിയ അതിപ്രധാനമായ വിഷയങ്ങൾ ഇരുവരുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉന്നയിക്കും. ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തത്തിൽ തകർന്ന വയനാടിന്റെ  പുനർ നിർമാണത്തിന് ഒക്ടോബർ 1ന് പ്രഖ്യാപിച്ച കേന്ദ്രസഹായം പര്യാപ്തമല്ലെന്ന് കേരളം അറിയിക്കും

അമിത് ഷാ അധ്യക്ഷനായ ഉന്നതാധികാര സമിതി 260.5 കോടി രൂപയാണ് ദേശീയ ദുരന്ത ലഘൂകരണ നിധിയിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ചത്. 2221 കോടി രൂപയായിരുന്നു കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ 11 ശതമാനം മാത്രമാണ് ദുരന്തമുണ്ടായി 14 മാസത്തിന് ശേഷം അനുവദിച്ചത്. നേരത്തെ വായ്പയായി 529.50 കോടിയും കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചിരുന്നു.
 

Tags

Share this story

Featured

You may like