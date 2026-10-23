റൈഹാൻ വാദ്രയുടെ ചിത്രപ്രദർശനം കേരളത്തിൽ നടത്താമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ
തിരുവനന്തപുരം: കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വാദ്രയുടെ മകൻ റൈഹാൻ വാദ്രയുടെ ചിത്രപ്രദർശനം കേരളത്തിൽ നടത്താൻ വേദിയൊരുക്കാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ. ഡൽഹിയിലെ ബിക്കാനീർ ഹൗസിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ച റൈഹാന്റെ ചില ചിത്രങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തതിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള വിവാദത്തിനിടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഗ്ദാനം.
'നോ ഐഡിയ ഈസ് ഫൈനൽ' എന്ന പേരിൽ നടത്തിയ ഏകാംഗ പ്രദർശനത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ബിക്കാനീർ ഹൗസ് അധികൃതർ നീക്കം ചെയ്തതായി റൈഹാൻ വാദ്ര ആരോപിച്ചിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചിനകം ചിത്രങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്രദർശനം റദ്ദാക്കുമെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
'റൈഹാൻ വാദ്രയുടെ നോ ഐഡിയ ഈസ് ഫൈനൽ പ്രദർശനം പൂർണരൂപത്തിൽ കേരളത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സന്തോഷവും അഭിമാനവുമുണ്ട്. ഒഴിവാക്കലുകളോ നിബന്ധനകളോ ഇല്ലാതെ' എന്ന് സതീശൻ വ്യാഴാഴ്ച എക്സിൽ കുറിച്ചു. റൈഹാനെയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെയും അദ്ദേഹം പോസ്റ്റിൽ ടാഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
പ്രദർശനത്തിന്റെ നിർദേശവും രൂപരേഖയും ഏറെ മുമ്പുതന്നെ ബിക്കാനീർ ഹൗസ് അധികൃതർക്ക് കൈമാറിയിരുന്നതായി റൈഹാൻ ബുധനാഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തിനിടെ നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക മാത്രമായിരുന്നു ചിത്രങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും അവയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയ സന്ദേശമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ചിത്രങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത നടപടിയെ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ശക്തമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു. കലാപ്രകടനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്ന അധികാരികൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അധികാരംതന്നെ ഒടുവിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. ചിത്രങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തത് പരിഹാസ്യമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച കോൺഗ്രസ് എംപി, രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള യുവാക്കളുടെ ശബ്ദം അധികൃതർ അടിച്ചമർത്തുകയാണെന്നും ആരോപിച്ചു.
അതേസമയം, വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ലെന്ന് ബിക്കാനീർ ഹൗസ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ആരോപണങ്ങൾ വ്യാജവാർത്തയാണെന്നായിരുന്നു ബിജെപിയുടെ പ്രതികരണം. ബിക്കാനീർ ഹൗസ് നയപ്രകാരം രാഷ്ട്രീയ ഉള്ളടക്കമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ അനുമതിയില്ലെന്ന് ബിജെപി വക്താവ് പ്രദീപ് ഭണ്ഡാരി വ്യാഴാഴ്ച പറഞ്ഞു. മകനെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി മറ്റൊരു വഴി കണ്ടെത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.