സഭാ ടിവി സെൻസർഷിപ്പ്'; മദ്യ കമ്പനിക്കായുള്ള അഴിമതി ആരോപണം വെട്ടിമാറ്റി: സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം
തിരുവനന്തപുരം: വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന്റെ നികുതി കുറച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമസഭയിൽ ഉയർന്ന ഗുരുതരമായ അഴിമതി ആരോപണ പ്രസംഗം സഭാ ടിവിയിൽ നിന്ന് വെട്ടിമാറ്റിയ നടപടി വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിലേക്ക്. അന്താരാഷ്ട്ര മദ്യക്കമ്പനിയായ 'ബക്കാർഡി'ക്ക് അമിത ലാഭം കൊയ്യാൻ സർക്കാർ സൗകര്യമൊരുക്കി എന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രധാന ആരോപണം.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആവശ്യത്തിന് പിന്നാലെയാണ് സഭാ ടിവിയിൽ നിന്നും ഈ ദൃശ്യങ്ങളും പ്രസംഗവും നീക്കം ചെയ്തതെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നത്. ബജറ്റ് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് സർക്കാരിന്റെ പുതിയ മദ്യനയത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ കടുത്ത ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടത്. കുറഞ്ഞ ലഹരിയുള്ള പാനീയങ്ങളുടെ നികുതി വെട്ടിക്കുറച്ചത് ഒരു പ്രത്യേക മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയെ സഹായിക്കാനാണെന്നും ഇതിന് പിന്നിൽ കോടികളുടെ അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും സഭയിൽ ആരോപണമുയർന്നു.
എന്നാൽ, ബജറ്റ് ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്ന വേളയിൽ സഭാ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം കടുത്ത അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന് അനുമതിയില്ലെന്ന് സ്പീക്കർ റൂളിംഗ് നൽകി. 'റൂൾ 50'-ന്റെ ലംഘനമാണ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളതെന്നും അതുകൊണ്ട് പ്രസംഗത്തിലെ വിവാദ ഭാഗങ്ങൾ സഭാരേഖകളിൽ നിന്നും സഭാ ടിവി പ്രക്ഷേപണത്തിൽ നിന്നും നീക്കുകയാണെന്നും സ്പീക്കർ വ്യക്തമാക്കി.
സ്പീക്കറുടെ ഈ നടപടിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ അഴിമതികൾ മൂടിവെക്കാനും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ശബ്ദം ഇല്ലാതാക്കാനുമാണ് സഭാ ടിവിയെ സർക്കാർ ആയുധമാക്കുന്നതെന്ന് മുതിർന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ ഈ സെൻസർഷിപ്പിനെതിരെ സഭയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തും ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ തീരുമാനം.