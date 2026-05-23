സി.ജെ.പി എക്സ് അക്കൗണ്ട് പൂട്ടിയ സംഭവം; കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി പിണറായി വിജയൻ
തിരുവനന്തപുരം: സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിൽ (X) വലിയ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട 'കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടി'യുടെ (CJP) ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെട്ട് പൂട്ടിച്ച നടപടിക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ രംഗത്ത്. ജനാധിപത്യപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങളോടും വിയോജിപ്പുകളോടും കേന്ദ്ര സർക്കാർ കാണിക്കുന്ന അസഹിഷ്ണുതയുടെ ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
യുവതലമുറക്കിടയിൽ വലിയ തരംഗമായി മാറിയ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ചലനത്തെയും അതിലൂടെ ഉയർന്നുവന്ന വിമർശനങ്ങളെയും ഭയന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഈ പ്രതികാര നടപടിയെന്ന് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. ഭരണകൂടത്തിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ഡിജിറ്റൽ ഇടങ്ങളിൽ പോലും സ്വതന്ത്രമായി ശബ്ദമുയർത്താൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന ഫാസിസ്റ്റ് മനോഭാവമാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്.
വിമർശിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളെയും ഹാസ്യരൂപേണയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളെപ്പോലും നിയമങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് അടിച്ചമർത്താനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധവും ഏകാധിപത്യപരവുമായ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നുവരണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലും പൗരന്മാരുടെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലുമുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണിതെന്നും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.