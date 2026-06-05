സിഎംആർഎൽ-എക്സാലോജിക് കേസ്: ഇഡിക്ക് അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാം; കരിമണൽ കമ്പനിയുടെ അപ്പീൽ ഹൈക്കോടതി തള്ളി
കൊച്ചി: സിഎംആർഎൽ-എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് (ഇഡി) വലിയ ആശ്വാസം. കേസിൽ ഇഡിയുടെ അന്വേഷണം തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊച്ചിൻ മിനറൽസ് ആൻഡ് റൂട്ടൈൽ ലിമിറ്റഡ് (സിഎംആർഎൽ) നൽകിയ അപ്പീൽ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് തള്ളി. ജസ്റ്റിസുമാരായ എ. രാജാ വിജയരാഘവൻ, കെ. വി. ജയകുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് കേസിൽ ഇഡിക്ക് അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന നിർണായക വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്.
ഇതോടെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണ വിജയന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുണ്ടായിരുന്ന എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസും സിഎംആർഎല്ലും തമ്മിൽ നടത്തിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ഇഡിക്ക് തുടർനടപടികളുമായി വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനാകും.
നേരത്തെ ഇഡി അന്വേഷണത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സിഎംആർഎൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജി ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് തള്ളിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ് കമ്പനി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിനെ സമീപിച്ചത്. ഇഡിക്ക് തങ്ങൾക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്താൻ അധികാരപരിധിയില്ലെന്നും, പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട് (FIR) പോലുമില്ലാതെയാണ് സമൻസ് അയക്കുന്നതെന്നുമായിരുന്നു കമ്പനിയുടെ വാദം. എന്നാൽ ഈ വാദങ്ങളെല്ലാം കോടതി തള്ളുകയായിരുന്നു.
കേസിൽ വിധി പറയുന്നതുവരെ കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് കടക്കരുതെന്ന് ഇഡിക്ക് കോടതി നേരത്തെ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു (Status quo). ഇന്ന് അപ്പീൽ പൂർണ്ണമായി തള്ളിയതോടെ ഈ താൽക്കാലിക വിലക്ക് നീങ്ങുകയും ഇഡിക്ക് അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കാനുള്ള നിയമപരമായ വഴി തെളിയുകയും ചെയ്തു. ഒരു സേവനവും നൽകാതെ എക്സാലോജിക് കമ്പനി സിഎംആർഎല്ലിൽ നിന്ന് കോടികൾ കൈപ്പറ്റിയെന്നാണ് ഇഡിയുടെ പ്രധാന ആരോപണം.
വിധി പുറത്തുവന്നതോടെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വീണ വിജയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് സമൻസ് അയക്കുന്നതിലേക്ക് അടക്കം ഇഡി കടക്കുമെന്നാണ് സൂചന.