സിഎംആർഎൽ - എക്സാലോജിക് കേസ്: വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് സ്റ്റേ; ഇഡിക്കും വിജിലൻസിനും കോടതി നോട്ടീസ്
കൊച്ചി: വിവാദപരമായ സിഎംആർഎൽ - എക്സാലോജിക് (CMRL - Exalogic) സാമ്പത്തിക ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണ നടപടികൾക്ക് കോടതിയുടെ ഒരു മാസത്തെ താത്കാലിക സ്റ്റേ. വിഷയത്തിൽ വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയ്ക്കും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനും (ED) കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു.
നേരത്തെ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിന് നൽകിയിരുന്ന ഉത്തരവുകൾ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഹർജികൾ പരിഗണിച്ചാണ് കോടതി ഈ നിർണായക ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. കേസിലെ തുടർനടപടികളും അന്വേഷണ പുരോഗതിയും സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകാൻ വിജിലൻസിനോടും ഇഡിയോടും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഹർജിയിൽ വിശദമായ വാദം കേൾക്കുന്നതിനായി കേസ് മാറ്റിവെച്ച കോടതി, ഈ കാലയളവിൽ യാതൊരുവിധ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച അന്വേഷണ നടപടികളും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകരുതെന്ന് ഉത്തരവിട്ടു. കേസിൽ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളും സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട രേഖകളും വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരിക്കും ഇനി അന്തിമ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുക.