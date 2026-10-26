സിഎംആർഎൽ - എക്സാലോജിക് കേസ്: വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് സ്റ്റേ; ഇഡിക്കും വിജിലൻസിനും കോടതി നോട്ടീസ്

By  Metro Desk Oct 26, 2026, 16:13 IST
PV Court

കൊച്ചി: വിവാദപരമായ സിഎംആർഎൽ - എക്സാലോജിക് (CMRL - Exalogic) സാമ്പത്തിക ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണ നടപടികൾക്ക് കോടതിയുടെ ഒരു മാസത്തെ താത്കാലിക സ്റ്റേ. വിഷയത്തിൽ വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയ്ക്കും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനും (ED) കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു.

​നേരത്തെ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിന് നൽകിയിരുന്ന ഉത്തരവുകൾ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഹർജികൾ പരിഗണിച്ചാണ് കോടതി ഈ നിർണായക ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. കേസിലെ തുടർനടപടികളും അന്വേഷണ പുരോഗതിയും സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകാൻ വിജിലൻസിനോടും ഇഡിയോടും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

​ഹർജിയിൽ വിശദമായ വാദം കേൾക്കുന്നതിനായി കേസ് മാറ്റിവെച്ച കോടതി, ഈ കാലയളവിൽ യാതൊരുവിധ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച അന്വേഷണ നടപടികളും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകരുതെന്ന് ഉത്തരവിട്ടു. കേസിൽ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളും സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട രേഖകളും വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരിക്കും ഇനി അന്തിമ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുക.

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