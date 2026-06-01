സിഎംആർഎൽ-എക്സാലോജിക് ഇടപാട്: ഇഡി അന്വേഷണം തുടരാം; സിഎംആർഎല്ലിന്റെ ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി
കൊച്ചി: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ ടി. വീണയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 'എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസ്' എന്ന കമ്പനിയും കരിമണൽ കമ്പനിയായ സിഎംആർഎല്ലും (CMRL) തമ്മിൽ നടത്തിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ഇഡി) അന്വേഷണം തുടരാമെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി. ഇഡി അന്വേഷണവും തങ്ങൾക്ക് അയച്ച സമൻസും റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സിഎംആർഎൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരും മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ എസ്.എൻ. ശശിധരൻ കർത്തയും സമർപ്പിച്ച ഹർജികൾ ഹൈക്കോടതി തള്ളി. ജസ്റ്റിസ് ടി.ആർ. രവി ഉൾപ്പെട്ട സിംഗിൾ ബെഞ്ചാണ് വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്.
സിഎംആർഎൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇഡിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകണമെന്നും അന്വേഷണവുമായി പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. ഇതോടെ കേസിൽ ഇഡിക്ക് കൂടുതൽ ശക്തമായ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള നിയമപരമായ അനുമതിയാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കോടതി നൽകിയിരുന്ന ഇടക്കാല സംരക്ഷണവും പുതിയ ഉത്തരവോടെ റദ്ദായി.
കോടതി നിരീക്ഷണങ്ങൾ
കേസിൽ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഒഫൻസ് (അടിസ്ഥാന കുറ്റം) രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് എഫ്ഐആർ (FIR) ഇല്ലാത്തതിനാൽ പിഎംഎൽഎ (PMLA) പ്രകാരം അന്വേഷണം നടത്താൻ ഇഡിക്ക് അധികാരമില്ലെന്നായിരുന്നു സിഎംആർഎല്ലിന്റെ പ്രധാന വാദം. എന്നാൽ, ഇഡി അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നതിനോ സമൻസ് അയക്കുന്നതിനോ എഫ്ഐആർ നിർബന്ധമല്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവുകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസ് (SFIO) കേസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇഡി അന്വേഷണം നിയമപരമായി നിലനിൽക്കുമെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
കേസ പശ്ചാത്തലം
എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന കമ്പനിക്ക് കൃത്യമായ ഐടി സേവനങ്ങളൊന്നും നൽകാതെ സിഎംആർഎൽ കമ്പനി 1.72 കോടി രൂപ നൽകിയെന്നാണ് ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡ് കണ്ടെത്തിയത്. ഈ പണമിടപാടിൽ വൻതോതിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ (Money Laundering) നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന സംശയത്തിലാണ് ഇഡി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
ഹൈക്കോടതി വിധി വന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തിരുവനന്തപുരത്തും കണ്ണൂരിലുമുള്ള പിണറായി വിജയന്റെ വസതികളിലും സിഎംആർഎൽ ഓഫീസുകളിലും ഇഡി വ്യാപകമായ പരിശോധനകൾ നടത്തിയിരുന്നു. പരിശോധനയിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിക്കുകയും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ വീണ വിജയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖരെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി ഇഡി സമൻസ് അയക്കുമെന്നാണ് സൂചനകൾ.