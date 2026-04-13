ഹണി എം വര്ഗീസിനെ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയാക്കാന് കൊളീജിയം ശുപാര്ശ
Apr 13, 2026, 09:27 IST
കൊച്ചി: ഹണി എം വര്ഗീസിനെ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയാക്കാന് ശുപാര്ശ. ഹൈക്കോടതി കൊളീജിയമാണ് ശുപാര്ശ നല്കിയത്. നിലവില് ആലപ്പുഴ ജില്ല ജഡ്ജിയാണ് ഹണി എം വര്ഗീസ്. ദിലീപ് കേസില് വിധി പ്രസ്താവിച്ചത് ഹണി എം വര്ഗീസ് ആയിരുന്നു.
ഹണി എം വര്ഗീസിന് പുറമെ പ്രിന്സിപ്പല് ജില്ലാ ജഡ്ജിമാരായ പിഎശ് ശശികുമാര് , കെകെ ബാലകൃഷ്ണന്, എന് ഹരികുമാര്, എസ് നസീറെ എന്നിവരെയും ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരായി നിയമിക്കാന് കൊളിജിയം ശുപാര്ശ ചെയ്തു. ഹൈക്കോടതിയില് നിലവില് ഒന്പത് ജഡ്ജിമാരുടെ ഒഴിവാണുള്ളത്.