ശബരിമല ശ്രീകോവിൽ മേൽക്കൂരയിലെ നിറവ്യത്യാസം: കാരണം നെയ്യ് വീണതെന്ന് സ്ഥിരീകരണം
ശബരിമലയിലെ സ്വർണം പൊതിഞ്ഞ ശ്രീകോവിൽ മേൽക്കൂരയിൽ കണ്ടെത്തിയ അസാധാരണ നിറവ്യത്യാസത്തിന് കാരണം ഭക്തർ സമർപ്പിച്ച നെയ്യ് വീണതാണെന്ന് അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. മിഥുനമാസ പൂജകൾക്കായി നട തുറന്നപ്പോഴാണ് ശ്രീകോവിലിന്റെ മുകൾഭാഗത്ത് ചിലയിടങ്ങളിലായി കറുത്ത പാടുകളും നിറവ്യത്യാസവും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ഇതേത്തുടർന്ന് ഉയർന്ന ആശങ്കകൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ പരിഹാരമായിരിക്കുന്നത്.
ശ്രീകോവിലിന്റെ വലതുഭാഗത്തും പിൻഭാഗത്തുമായി മൂന്നിടങ്ങളിലാണ് ദ്രാവകം ഒലിച്ചിറങ്ങിയത് പോലുള്ള പാടുകൾ കണ്ടത്. ശബരിമലയിലെ സ്വർണ്ണക്കവർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ (SIT) പരിശോധനകൾ നടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, സ്വർണ്ണപ്പാളികൾക്ക് മുകളിൽ ആസിഡോ മറ്റ് രാസപദാർത്ഥങ്ങളോ വീണതാണോ എന്ന രീതിയിൽ വലിയ തോതിൽ ആശങ്ക പരന്നിരുന്നു.
വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് തിരുവാഭരണ കമ്മീഷണർ, സ്പെഷൽ കമ്മീഷണർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം സന്നിധാനത്തെത്തി അടിയന്തര പരിശോധന നടത്തി. രാസവസ്തുക്കളല്ല, മറിച്ച് ഭക്തർ ശ്രീകോവിലിന് മുകളിലേക്ക് തളിച്ച നെയ്യ് ഒലിച്ചിറങ്ങി പൊടിപിടിച്ചതാണ് നിറവ്യത്യാസത്തിന് കാരണമായതെന്ന് പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായി.
തുടർന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതർ മേൽക്കൂര കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതോടെ പാടുകൾ പൂർണ്ണമായും മാറി. ആചാരപരമായ അനുമതികളോടെയാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത്. ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്ന ചില ഭക്തർ ശ്രീകോവിലിന് മുകളിലേക്ക് നെയ്യ് തളിക്കുന്ന പതിവുണ്ടെന്നും, ഇതാണ് സംഭവത്തിന് പിന്നിലെന്നും വ്യക്തമായതോടെ നിലനിന്നിരുന്ന ദുരൂഹതകൾക്ക് വിരാമമായി.