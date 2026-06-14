വാ... വന്ന് എന്റെ തോളത്ത് കേറി ഇരുന്നോ; ഓൺലൈൻ മീഡിയക്കാർക്ക് നേരെ ചൂടായി ആദില
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമായ ലെസ്ബിയൻ കപ്പിൾസാണ് ആദിലയും നൂറയും. ബിഗ്ബോസിലൂടെ ഇവരുവരും പ്രേക്ഷകർ കൂടതലായി അറിഞ്ഞത്. എപ്പോഴും വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിക്കാറുള്ളവരാണ് ഇരുവരും. ഇപ്പോഴിതാ ഓൺലൈൻ മീഡിയക്കാരോട് ക്ഷുഭിതയാവുന്ന ആദിലയുടെ വീഡിയോ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഷോപ്പ് ഉദ്ഘാടനത്തിനായി എത്തിയതായിരുന്നു ഇരുവരും. ഇതിനിടെ ബൈറ്റ് എടുക്കാനായി ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ വട്ടം കൂടി. ഇതിനിടെ ഉന്തും തള്ളും ഉണ്ടാവുകയും മാധ്യമങ്ങൾ ഇരുവരുടെയും തൊട്ടടുത്തേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെയാണ് ആദില ക്ഷുഭിതയായത്. എന്നാൽ പിന്നെ എല്ലാരും കൂടി എന്റെ തോളിൽ കയറി ഇരിക്ക് എന്ന് ആദില പറയുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ ശാന്തയാവുകയും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ മീഡിയക്കാർക്ക് മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തു.
ഇതിന്റെ വീഡിയോ പ്രചരിച്ചതോടെ നിരവധി പേരാണ് പ്രതികരണവുമായി എത്തിയത്. ആദിലയെ പിന്തുണച്ചും വിമർശിച്ചു കമന്റുകളുണ്ട്. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും പിന്തുണച്ചുകൊണ്ടുള്ള കമന്റുകളാണ്. എല്ലാത്തിനും ഒരു അതിരുണ്ടെന്നും ഓൺലൈൻ മീഡിയക്കാർക്ക് നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചെന്നും പലരും കമന്റുചെയ്യുന്നുണ്ട്.