ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ തുടങ്ങും; ഇതിനർത്ഥം പൊതിച്ചോറ് നൽകേണ്ട എന്നല്ലന്ന് കെ മുരളീധരൻ
ആലപ്പുഴ മെഡിക്കല് കോളജില് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ് തുടങ്ങുമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ മുരളീധരന്. ഒരു വര്ഷമെങ്കിലും പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില് നടത്തി നോക്കും. രണ്ടു മാസത്തിനകം തുടങ്ങുമെന്നും പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലാവും പ്രവര്ത്തനമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിനര്ത്ഥം ആരും പൊതിച്ചോറ് നല്കേണ്ട എന്നല്ലെന്നും കെ മുരളീധരന് വ്യക്തമാക്കി.
ബാനറും കൊടിയും കെട്ടി ആശുപത്രി പരിസരത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാന് പാടില്ലെന്ന കെ മുരളീധരന്റെ പ്രസ്താവന വിവാദമായിരുന്നു. ആശുപത്രിക്ക് അകത്ത് സര്ക്കാരിനാണ് ഉത്തരവാദിത്തമെന്ന് പറഞ്ഞ മുരളീധരന് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന് ആലപ്പുഴ ജില്ലയില് ആദ്യം ആരംഭിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ‘സന്നദ്ധ സംഘടനകളുമായി ചര്ച്ച നടത്തും.
ഒരു കാരണവശാലും ആശുപത്രിക്കകത്ത് ഒരു പാര്ട്ടിയെയും കയറാന് അനുവദിക്കില്ല. രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്ത്തനം ആശുപത്രിക്ക് അകത്തു വേണ്ട. പൊതിച്ചോറ് പാര്ട്ടിയുടെ പേരും കൊടിയും വെച്ചല്ല കൊടുക്കേണ്ടത്. അതിന് സര്ക്കാര് സമ്മതിക്കില്ല. രാഷ്ട്രീയപാര്ട്ടികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് അല്ല സഹായിക്കേണ്ടത്. തീരുമാനം യുഡിഎഫ് സര്ക്കാരിന്റേതാണ്. കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിലൂടെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി കെ മുരളീധരന് പറഞ്ഞു.