തൊഴിൽ പീഡന പരാതി; 'അമ്മ' എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം ഇന്ന് ചേരും: നിർണ്ണായക തീരുമാനങ്ങൾക്ക് സാധ്യത
May 12, 2026, 08:15 IST
കൊച്ചി: ഓഫീസില് ജീവനക്കാരി തൊഴില് പീഡനം നേരിട്ടുവെന്ന പരാതി ഉയര്ന്നതിന് പിന്നാലെ താര സംഘടന അമ്മയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം ഇന്ന് ചേരും. കൊച്ചിയിലെ ഓഫീസില് രാവിലെ 11 മണിക്ക് ചേരുന്ന യോഗത്തില് ജീവനക്കാരിയുടെ പരാതിയും ചര്ച്ചയായേക്കുമെന്നാണ് വിവരം. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അമ്മ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഓഫീസ് മാനേജറായിരുന്ന യുവതി പൊലീസിനും തൊഴില് വകുപ്പിനും പരാതി നല്കിയത്.
സംഘടനയുടെ ട്രഷററായ ഉണ്ണി ശിവപാല് തന്നോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്നും ഇക്കാര്യം ജനറല് സെക്രട്ടറിയായ കുക്കു പരമേശ്വരനോട് പറഞ്ഞപ്പോള് അതില് നടപടി എടുക്കുന്നതിന് പകരം ശകാരിക്കുകയും ഓഫീസില് നടക്കുന്ന കാര്യം പ്രസിഡന്റായ ശ്വേതാ മേനോനെ വിളിച്ച് പറയുന്നതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും യുവതി ആരോപിച്ചിരുന്നു.
പരാതിയില് നോര്ത്ത് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൊഴില് പീഡനത്തിനൊപ്പം സാമ്പത്തിക തിരിമറി സംബന്ധിച്ച വ്യാജ ആരോപണം തനിക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ചുവെന്നും യുവതി പരാതിയില് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനിടെ ഓഫീസിലെ സെക്യൂരുറ്റി ജീവനക്കാരനും നേതൃത്വത്തിനെതിരെ പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.