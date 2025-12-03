രാഹുൽ വിഷയത്തിൽ ചെന്നിത്തല പ്രതികരിക്കുന്നതിനിടെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ പീഡനക്കേസുകളെ കുറിച്ച് രമേശ് ചെന്നിത്തല മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ സംഘർഷം. സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പ്രകോപിതരായി മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തു. മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ചെന്നിത്തല മറുപടി നൽകവേയാണ് സംഭവം
ഇനി ചോദിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് സ്ഥലത്ത് തടിച്ചു കൂടിയ ചിലർ പറയുകയും മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ കയ്യേറ്റശ്രമം നടത്തുകയുമായിരുന്നു. ചെന്നിത്തലയുടെ പ്രതികരണം തേടുന്നതിനിടെ മനപ്പൂർവം പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ നീക്കം
മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ഉന്തും തള്ളും കയ്യേറ്റ ശ്രമവും നടന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് സിപിഎമ്മുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളോട് അഭിപ്രായം തേടാത്തതെന്നും പ്രകോപിതരായ കോൺഗ്രസുകാർ ചോദിച്ചു. ബഹളം അസഹ്യമായപ്പോൾ ചെന്നിത്തല തന്നെ ഇടപെട്ട് ഇവരെ ശാന്തരാക്കുകയായിരുന്നു.