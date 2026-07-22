പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ കോൺഗ്രസ് കലാപനീക്കം: കെപിസിസി ആസ്ഥാനത്തേക്ക് ബിജെപി മാർച്ച് നടത്തും
Updated: Jul 22, 2026, 10:24 IST
തിരുവനന്തപുരം: ഡൽഹിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിക്ക് മുന്നിൽ കോൺഗ്രസ് അക്രമത്തിനും കലാപത്തിനും നീക്കം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തെ കെപിസിസി ആസ്ഥാനത്തേക്ക് ബിജെപി പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തും.
ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ജനാധിപത്യത്തിൽ സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ സ്വാഭാവികവും പൗരന്മാരുടെ അവകാശവുമാണെന്നും, എന്നാൽ അക്രമവും അരാജകത്വവും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നിയമലംഘനം നടത്തുന്നവർ അതിന് മറുപടി പറയണമെന്നും അരാജകത്വത്തിന് മേൽ എപ്പോഴും നിയമം വിജയിക്കണമെന്നും ബിജെപി നേതൃത്വം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഇൻക്വയറി ഓഫീസ് പരിസരത്തും കെപിസിസി ആസ്ഥാനത്തിന് മുന്നിലും സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.