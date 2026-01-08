സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കോൺഗ്രസ്; അടുത്ത ചൊവ്വ, ബുധൻ ദിവസങ്ങളിൽ മധുസൂദൻ മിസ്ത്രി കേരളത്തിൽ
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിനൊരുങ്ങി കോൺഗ്രസ്. അടുത്ത ചൊവ്വ, ബുധൻ ദിവസങ്ങളിലായി എഐസിസി സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ മധുസൂദൻ മിസ്ത്രി കേരളത്തിൽ ചർച്ചകൾ നടത്തും. രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം വിലയിരുത്താൻ എഐസിസി നിരീക്ഷകരും ഉടൻ കേരളത്തിലെത്തും. കനഗോലുവിന്റെ റിപ്പോർട്ടും സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിൽ മാനദണ്ഡമാകും
സ്ഥാനാർഥി നിർണയം യുദ്ധകാലടിസ്ഥാനത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി വേഗം പ്രചാരണത്തിലേക്ക് കടക്കാനാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് നിർദേശം. ഇതിന്റെ ആദ്യപടിയായാണ് മധുസൂദൻ മിസ്ത്രി ചെയർമാനായ നാലംഗ സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റി നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് മിസ്ത്രി കേരളത്തിലെ നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും
സിറ്റിംഗ് സീറ്റുകളിലും തർക്കമില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിലും ആദ്യം സ്ഥാനാർഥികളെ നിശ്ചയിക്കും. ജനുവരി അവസാനത്തോടെ ആദ്യഘട്ട പട്ടിക പുറത്തുവിടും. ഫെബ്രുവരി പകുതിയോടെ മുഴുവൻ സ്ഥാനാർഥികളെയും പ്രഖ്യാപിക്കും. യുവത്വവും അനുഭവസമ്പത്തും സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന പട്ടികയാകും വരികയെന്ന് എഐസിസി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്