സമരക്കാർക്കെതിരായ വിവാദ പരാമർശം: ടി.ജി. മോഹൻദാസിനെ തള്ളി ആർ.എസ്.എസ്; പ്രസ്താവന വ്യക്തിപരം
തിരുവനന്തപുരം: ഡൽഹി ജന്തർ മന്തറിൽ പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയ വിദ്യാർഥികൾക്കും പ്രതിഷേധക്കാർക്കുമെതിരെ വിദ്വേഷ പരാമർശം നടത്തിയ വലതുപക്ഷ നിരീക്ഷകൻ ടി.ജി. മോഹൻദാസിനെ തള്ളി ആർ.എസ്.എസ്. മോഹൻദാസ് നടത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണെന്നും സംഘത്തിന് ആ പ്രസ്താവനയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും ആർ.എസ്.എസ് നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി.
യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയായിരുന്നു ടി.ജി. മോഹൻദാസിന്റെ വിവാദ പരാമർശം. ഡൽഹി ജന്തർ മന്തറിലെ സമരക്കാർക്ക് നേരെ വെടിവെപ്പ് നടത്തണമെന്നും, നാല് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ച് ജനക്കൂട്ടത്തോട് പിരിഞ്ഞുപോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ശേഷം വെടിയുതിർക്കണമായിരുന്നു എന്നുമായിരുന്നു മോഹൻദാസിന്റെ പ്രസ്താവന. ഇതിനുപുറമെ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കെതിരെയും സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയും അധിക്ഷേപകരമായ പരാമർശങ്ങളും അദ്ദേഹം നടത്തുകയുണ്ടായി.
സംഭവം വൻ വിവാദമായതോടെയും വിവിധ വിദ്യാർഥി-യുവജന സംഘടനകൾ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയതോടെയുമാണ് ആർ.എസ്.എസ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ടി.ജി. മോഹൻദാസ് സംഘടനയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാരവാഹിയല്ലെന്നും, വിയോജിപ്പുകളോടും പ്രതിഷേധങ്ങളോടും ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്രമസ്വഭാവമുള്ള നിലപാടുകളോട് ആർ.എസ്.എസ് യോജിക്കുന്നില്ലെന്നും ഭാരവാഹികൾ വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, പ്രസ്താവനയിൽ കലാപാഹ്വാനം ആരോപിച്ചുള്ള പരാതികളിൽ ടി.ജി. മോഹൻദാസിനെതിരെ പോലീസിന്റെ സൈബർ സെൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.