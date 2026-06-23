മദ്യ നികുതിയിളവിൽ വൻ വിവാദം; എൽഡിഎഫ് 3 വർഷം പൂഴ്ത്തിയ ഫയലിന് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അനുമതി നൽകി യുഡിഎഫ് സർക്കാർ

By  Metro Desk Jun 23, 2026, 13:40 IST
മദ്യ വിഡി

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന്റെ നികുതി വെട്ടിക്കുറച്ച യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ നടപടിയെച്ചൊല്ലി രാഷ്ട്രീയ വിവാദം പുകയുന്നു. മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ മൂന്ന് വർഷത്തോളം മനഃപൂർവ്വം അനുമതി നൽകാതിരുന്ന ഫയലിനാണ്, പുതിയ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അടിയന്തിരമായി അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സർക്കാരിന്റെ ഈ 'അതിവേഗ' നീക്കത്തിന് പിന്നിൽ വൻ അഴിമതിയും കോർപ്പറേറ്റ് താല്പര്യങ്ങളുമുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു.

​കഴിഞ്ഞ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് പ്രമുഖ മദ്യക്കമ്പനികൾ നികുതിയിളവ് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമീപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നികുതി വരുമാനത്തെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാലും മദ്യപാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാടിനാലും അന്നത്തെ ധനവകുപ്പും എക്സൈസ് വകുപ്പും ഈ ഫയൽ തടഞ്ഞുവെക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ പുതിയ ബജറ്റിൽ മദ്യത്തിന്റെ നികുതി 251 ശതമാനത്തിൽ നിന്നും 120 ശതമാനമായി പകുതിയിലധികം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

​കർണാടക ആസ്ഥാനമായുള്ള പ്രമുഖ മദ്യ ലോബിയെ സഹായിക്കാനാണ് സർക്കാർ ഈ ധൃതിപിടിച്ച തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് മുൻ എക്സൈസ് മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഈ നീക്കത്തിലൂടെ സംസ്ഥാന ഖജനാവിന് ഏകദേശം 600 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.

​അതേസമയം, സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത സർക്കാർ, മദ്യക്കമ്പനികൾക്ക് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നികുതിയിളവ് നൽകിയതിനെതിരെ വിവിധ മദ്യവിരുദ്ധ സമിതികളും കെസിബിസിയും (KCBC) രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മദ്യത്തിന്റെ വില കുറയുന്നത് യുവാക്കളെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും വലിയ തോതിൽ മദ്യപാനത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുമെന്നും, കുടുംബങ്ങളെ തകർക്കുന്ന ഈ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് സർക്കാർ അടിയന്തിരമായി പിന്മാറണമെന്നും പ്രതിപക്ഷവും സാമൂഹിക സംഘടനകളും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

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