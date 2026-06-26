പൂത്ത ബ്രെഡ് ചൂടാക്കി റസ്‌കാക്കും; മലപ്പുറത്ത് വൃത്തിഹീനമായി പ്രവർത്തിച്ച ബ്രെഡ് നിർമാണ കമ്പനി ആരോഗ്യവകുപ്പ് പൂട്ടിപ്പിച്ചു

By  Metro Desk Jun 26, 2026, 19:28 IST
ബ്രഡ്

മലപ്പുറം: കടകളിൽ നിന്ന് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചുവരുന്ന പൂപ്പൽ പിടിച്ച ബ്രെഡുകൾ വീണ്ടും ചൂടാക്കി റസ്‌ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളാക്കി മാറ്റി വിപണിയിലെത്തിക്കുന്ന നിർമാണ യൂണിറ്റ് അധികൃതർ അടച്ചുപൂട്ടി. വാഴക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ മുണ്ടുമുഴി ചിറ്റാരിക്കുന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'എസ്.എസ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷന്' കീഴിലെ 'നൈസ് ബ്രെഡ്' കമ്പനിയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും ചേർന്ന് പൂട്ടിച്ചത്.

​ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ 'ഓപ്പറേഷൻ ക്ലീൻ ഷോട്ട്' പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ ഗുരുതര നിയമലംഘനം കണ്ടെത്തിയത്. യാതൊരുവിധ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുമില്ലാതെ, തികച്ചും വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ:

റീപ്രൊഡക്ഷൻ തട്ടിപ്പ്: വിപണിയിൽ നിന്ന് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് തിരികെയെത്തുന്ന പൂത്ത ബ്രെഡും മറ്റ് ബേക്കറി സാധനങ്ങളും വീണ്ടും പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു ഇവരുടെ രീതി.

രേഖകളില്ല: സ്ഥാപനത്തിന് ആവശ്യമായ ലൈസൻസോ ജീവനക്കാർക്ക് ആരോഗ്യ കാർഡുകളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

ആരോഗ്യ ഭീഷണി: പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന് കടുത്ത ഭീഷണിയാകുന്ന രീതിയിലാണ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം.

​ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകൾ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനം അടിയന്തരമായി നിർത്തിവെക്കാനും ഉടമസ്ഥർക്കെതിരെ കടുത്ത പിഴ ചുമത്താനും ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

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