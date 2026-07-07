ഒത്തുതീർപ്പ് ധാരണ ലംഘിച്ച് കോറോ ഹെൽത്ത്; പിരിച്ചുവിട്ട ജീവനക്കാരെ പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ ഓഫീസ് പൂട്ടി: കൊച്ചിയിൽ വൻ പ്രതിഷേധം
കൊച്ചി: യുഎസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള മെഡിക്കൽ കോഡിങ് കമ്പനിയായ 'കോറോ ഹെൽത്ത്' (CorroHealth) ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായുള്ള ഒത്തുതീർപ്പ് ധാരണകൾ കാറ്റിൽപ്പറത്തി മുന്നോട്ട്. കൂട്ടപ്പിരിച്ചുവിടൽ നടപടികൾ താൽക്കാലികമായി മരവിപ്പിച്ചെന്ന ധാരണയെത്തുടർന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ ജോലിക്കെത്തിയ ജീവനക്കാരെ ഓഫീസിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ കമ്പനി അധികൃതർ പൂട്ടിയിട്ടു. ഇതേത്തുടർന്ന് കൊച്ചിയിലെ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ജീവനക്കാരും വിവിധ യുവജന-തൊഴിൽ സംഘടനകളും ചേർന്ന് ശക്തമായ പ്രതിഷേധം നടത്തി.
മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ തൊണ്ണൂറോളം (900-ഓളം) ജീവനക്കാരെ പെരുവഴിയിലാക്കിക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കമ്പനി കൂട്ടപ്പിരിച്ചുവിടൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതിനെതിരെ തൊഴിൽ വകുപ്പ് ഇടപെടുകയും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചർച്ചകൾ നടത്താമെന്ന് ധാരണയാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇന്ന് രാവിലെ ഓഫീസിലെത്തിയ ജീവനക്കാരെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ അകത്തേക്ക് കടത്തിവിട്ടില്ല. കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക നിർദ്ദേശമുണ്ടെന്ന് കാട്ടിയാണ് ജീവനക്കാരെ തടഞ്ഞത്.
തുടർന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ (DYFI), ഐഎൻടിയുസി (INTUC) തുടങ്ങിയ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജീവനക്കാർ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തിറങ്ങി. പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ തൊഴിൽ വകുപ്പ് അധികൃതരും ജനപ്രതിനിധികളും വീണ്ടും ഇടപെടുകയും, വരും ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന മന്ത്രിതല ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ (വെള്ളിയാഴ്ച വരെ) ജീവനക്കാർക്ക് ഓഫീസിൽ പ്രവേശിക്കാനും സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനും അനുമതി നൽകാൻ കമ്പനി ഒടുവിൽ തയാറാവുകയും ചെയ്തു. വരുന്ന ജൂലൈ 10-ന് തൊഴിൽ മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കമ്പനി അധികൃതരുമായി നിർണായക ചർച്ച നടക്കും.