കോർപ്പറേഷൻ ഭരണം തുലാസിൽ; തിരുവനന്തപുരത്ത് ബിജെപി ഭരണം വീഴ്ത്താൻ അവിശ്വാസ പ്രമേയ നീക്കവുമായി യുഡിഎഫ്
തിരുവനന്തപുരം: തലസ്ഥാന കോർപ്പറേഷനിൽ ബിജെപി ഭരണം താഴെയിറക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാൻ യുഡിഎഫ് നീക്കം ശക്തമാക്കുന്നു. യുഡിഎഫ് നീക്കത്തിന് ഭരണപക്ഷത്തിരിക്കുന്ന എൽഡിഎഫ് പിന്തുണ നൽകിയാൽ കോർപ്പറേഷനിലെ സാഹചര്യം ബിജെപിക്ക് കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കും. കോർപ്പറേഷനിലെ രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കിടെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന കൗൺസിൽ യോഗം നിർണായകമാകും.
കാപ്പ (KAAPA) കേസിൽ ജയിലിലായ ബിജെപി കൗൺസിലർ ആർ. സുഗതനെ കൗൺസിലർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും രംഗത്തുണ്ട്. സുഗതനെതിരെ കാപ്പ ചുമത്തിയതിന് ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ കോർപ്പറേഷനിൽ എൽഡിഎഫ് നടത്തിയ പ്രതിഷേധം വലിയ സംഘർഷത്തിലാണ് കലാശിച്ചത്.
സത്യപ്രതിജ്ഞാ വിവാദവും നിയമപോരാട്ടവും
ദൈവങ്ങളുടെയും രക്തസാക്ഷികളുടെയും പേരിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത കോർപ്പറേഷനിലെ ബിജെപി ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ അടക്കം 20 കൗൺസിലർമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഹൈക്കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അസാധുവാക്കിയിരുന്നു. നിയമപ്രകാരം വീണ്ടും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചതിനെ തുടർന്ന് 19 പേർ വീണ്ടും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തെങ്കിലും ജയിലിലുള്ള സുഗതന് ഇതിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. വീണ്ടും സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് അവസരം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സുഗതൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഇതോടൊപ്പം, കൗൺസിലർമാർ നടത്തിയ പുനർസത്യപ്രതിജ്ഞ ചട്ടവിരുദ്ധമാണെന്ന പരാതിയിൽ സർക്കാരും നിയമോപദേശം തേടുന്നുണ്ട്.
അതേസമയം, കോർപ്പറേഷനിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുകളിയാണെന്നും, ഇതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള നാടകങ്ങളാണ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിൽ അരങ്ങേറുന്നതെന്നുമാണ് ബിജെപിയുടെ ആരോപണം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ എൽഡിഎഫ് സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടായിരിക്കും തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷന്റെ ഭരണതുടർച്ച നിർണയിക്കുക.