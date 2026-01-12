രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ നേരിട്ട് ഹാജരാക്കണമെന്ന് കോടതി; കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ നേരിട്ട് ഹാജരാക്കണമെന്ന് കോടതി; കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ
Jan 12, 2026, 16:53 IST
ബലാത്സംഗ കേസിൽ റിമാൻഡിലായി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട് തിരുവല്ല ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി. ഇതിനായി കോടതി പ്രൊഡക്ഷൻ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചു. രാഹുലിനെ നാളെ നേരിട്ട് ഹാജരാക്കാനാണ് നിർദേശം
കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ തെളിവെടുപ്പുകൾ വേണ്ടതിനാൽ രാഹുലിനെ ഏഴ് ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ രാഹുലിന് ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്ന് പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചു. കേസിൽ ക്രൈം നിലനിൽക്കില്ലെന്നും പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചു
അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടാതെ എങ്ങനെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുമെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു. കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയിലും ജാമ്യാപേക്ഷയിലും നാളെ കോടതി തീരുമാനമെടുത്തേക്കുമെന്നാണ് സൂചന