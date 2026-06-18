എം.വി. ഗോവിന്ദനെതിരായ മാനനഷ്ടക്കേസ് കോടതി തള്ളി; കെ. സുധാകരന് തിരിച്ചടി
കൊച്ചി: സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദനെതിരെ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ. സുധാകരൻ നൽകിയ ക്രിമിനൽ മാനനഷ്ടക്കേസ് കോടതി തള്ളി. എറണാകുളം ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് (സിജെഎം) കോടതിയാണ് കേസ് ഫയലിൽ സ്വീകരിക്കാതെ തള്ളിക്കളഞ്ഞത്. കെ. സുധാകരന് വലിയ രാഷ്ട്രീയ തിരിച്ചടിയാണ് ഈ വിധി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
മോൻസൻ മാവുങ്കൽ പ്രതിയായ പോക്സോ കേസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലെ പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെയായിരുന്നു സുധാകരൻ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നത്.
കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം
പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പ് കേസ് പ്രതിയായ മോൻസൻ മാവുങ്കൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് കെ. സുധാകരൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, പീഡനവിവരം അറിഞ്ഞിട്ടും ഇടപെട്ടില്ലെന്നും അതിജീവിത മൊഴി നൽകിയതായി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്ത ഉദ്ധരിച്ചായിരുന്നു ഈ പ്രസ്താവന.
തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെയും രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ മനഃപൂർവം നടത്തിയ വ്യാജ പ്രചാരണമാണിതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് എം.വി. ഗോവിന്ദൻ, പി.പി. ദിവ്യ, ദേശാഭിമാനി പത്രം എന്നിവരെ കക്ഷിചേർത്ത് സുധാകരൻ നേരിട്ട് കോടതിയിലെത്തി ക്രിമിനൽ അപകീർത്തിക്കേസ് ഫയൽ ചെയ്തത്.
കോടതി വിധി
പരാതി വിശദമായി പരിശോധിച്ച കോടതി, കേസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള മതിയായ നിയമപരമായ അടിത്തറയോ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന തെളിവുകളോ ഇല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഹർജി തള്ളുകയായിരുന്നു. നേരത്തെ ഈ വിഷയത്തിൽ എം.വി. ഗോവിന്ദന്റെ പ്രസ്താവന ലഹളയുണ്ടാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതല്ലെന്ന് കാണിച്ച് ക്രൈംബ്രാഞ്ചും ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയിരുന്നു.
കോടതി വിധി പുറത്തുവന്നതോടെ തങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാനും പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കാനുമുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഇടത് മുന്നണി. അതേസമയം വിധിക്കെതിരെ ഉയർന്ന കോടതികളെ സമീപിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ നീക്കം.