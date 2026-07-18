കൊവിഡ് ആശങ്ക വീണ്ടും; രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ കേരളത്തിൽ: ആന്ധ്രയിൽ മൂന്ന് ആഴ്ചയ്ക്കിടെ നാല് മരണം
തിരുവനന്തപുരം: രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് വകഭേദങ്ങളുടെ വ്യാപനം വീണ്ടും ആശങ്കയുണർത്തുന്നു. ജൂലൈ ഒന്നിന് ശേഷം രാജ്യത്തുടനീളം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കൊവിഡ് കേസുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിലാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് ആകെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത 360 കേസുകളിൽ 115 എണ്ണവും കേരളത്തിലാണ്. അതേസമയം, അയൽസംസ്ഥാനമായ ആന്ധ്രപ്രദേശിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ആഴ്ചയ്ക്കിടെ നാല് കൊവിഡ് മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ആരോഗ്യവകുപ്പിനെ കടുത്ത ജാഗ്രതയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ആന്ധ്രയിൽ ജൂൺ 26-നും ജൂലൈ 16-നും ഇടയിൽ 12 പേർക്കാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മരണപ്പെട്ട നാല് പേരും ഗുരുതരമായ മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ (ഇതര രോഗങ്ങൾ) ഉള്ളവരായിരുന്നുവെന്ന് ആന്ധ്ര ആരോഗ്യവകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. രോഗബാധിതരിൽ ഭൂരിഭാഗവും കടപ്പ ജില്ലയിലാണ്. ഇതിനെത്തുടർന്ന് പുതിയ വൈറസ് വകഭേദമാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാമ്പിളുകൾ പൂനെയിലെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജിയിലേക്ക് ജനിതക ശ്രേണീകരണത്തിനായി അയച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ആന്ധ്രയിലെ മരണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കർണാടക ഉൾപ്പെടെയുള്ള അയൽസംസ്ഥാനങ്ങൾ അതിർത്തികളിൽ പരിശോധന ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ പരിഭ്രാന്തിപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും എന്നാൽ മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി പൊതുജനങ്ങൾ മാസ്ക് ധരിക്കാനും ജനക്കൂട്ടം ഒഴിവാക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് കർശന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.