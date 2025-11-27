ശബരിമലയിലെ സ്വർണം കട്ടതിന് ജയിലിൽ പോയവർക്കെതിരെ സിപിഎം നടപടിയെടുക്കുന്നില്ല: സതീശൻ

By MJ DeskNov 27, 2025, 15:21 IST
satheeshan

കൊള്ളക്കാരുടെ സർക്കാരാണ് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ. ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിലൂടെ ഇത് അടിവരയിട്ടു. സ്വർണം കട്ടതിന് ജയിലിൽ പോയവർക്കെതിരെ സിപിഎം നടപടിയെടുക്കുന്നില്ല. ജയിലിലേക്കുള്ള ഘോഷയാത്ര തുടങ്ങിയിട്ടേയുള്ളുവെന്നും വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു

സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ കടകംപള്ളിക്ക് എന്ത് ബന്ധമെന്ന് താൻ തെളിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ അയച്ചത് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനാണ്. ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് തെളിവ് ഹാജരാക്കാം. തെളിവുകൾ പത്മകുമാറിന്റെയും വാസുവിന്റെയും കയ്യിലുണ്ട്

സ്വർണം കട്ടത് പൊളിറ്റിക്കൽ തീരുമാനമായിരുന്നു. കോടതി ഇടപെട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ശബരിമലയിലെ തങ്ക വിഗ്രഹം വരെ അടിച്ചു മാറ്റിയാനെയെന്നും വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു.
 

