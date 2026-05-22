ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ അംഗത്വം പുതുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച് സിപിഎം; അപേക്ഷ നിരസിച്ചു
May 22, 2026, 11:02 IST
തിരുവനന്തപുരം: ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ അംഗത്വം പുതുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച് സിപിഎം. അംഗത്വം പുതുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് 4 തവണ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും ഇതെല്ലാം നിരസിക്കുകയായിരുന്നു.
2020 ൽ ബിനീഷ് ലഹരിക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായതോടെയാണ് അംഗത്വം മരവിപ്പിച്ചത്. 2023 ൽ കേസിൽ നിന്ന് പൂർണമായും കുറ്റവിമുക്തനായി. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വഴി അംഗത്വം പുതുക്കാൻ ബിനീഷ് നാലു തവണ അപേക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല.
സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന മുതിർന്ന നേതാവ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകനാണ് ബിനീഷ് കോടിയേരി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിനീഷിന്റെ അംഗത്വം പുതുക്കാത്തതെന്ന് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ചോദ്യങ്ങളുയരുന്നുണ്ട്. കേസിൽ നിന്നും കോടതി പൂർണമായും കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയിട്ടും പാർട്ടി അത് അംഗീരിക്കാത്തതെന്താണെന്നും പ്രവർത്തകർ ചോദിക്കുന്നു.