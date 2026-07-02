തമ്പാനൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ട്രാക്കിലേക്ക് ക്രെയിൻ മറിഞ്ഞു; ഒന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു: ആളപായമില്ല

By  Metro Desk Jul 2, 2026, 15:56 IST
TVM

തിരുവനന്തപുരം: തമ്പാനൂർ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടെ വൻ അപകടം. സ്റ്റേഷൻ നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുതിയ കെട്ടിടം നിർമിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ക്രെയിൻ (പൈലിംഗ് മെഷീൻ) നിയന്ത്രണം വിട്ട് റെയിൽവേ ട്രാക്കിലേക്ക് മറിഞ്ഞുവീണു. വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 2 മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ലെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.

​ഒന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന് മുകളിലേക്കാണ് ക്രെയിൻ മറിഞ്ഞത്. ഇതേത്തുടർന്ന് ഈ ട്രാക്കിലൂടെയുള്ള ട്രെയിൻ ഗതാഗതം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റി പുതിയ മൾട്ടിസ്റ്റോറി കെട്ടിടം പണിയുന്നതിനായി എത്തിച്ച വലിയ മെഷീനാണ് ട്രാക്കിലേക്ക് ചരിഞ്ഞു വീണത്.

​അപകടത്തെ തുടർന്ന് ഒന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ സർവീസുകളെ ബാധിച്ചെങ്കിലും, മറ്റ് ട്രാക്കുകളിലൂടെ ട്രെയിനുകൾ വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നതിനാൽ വലിയ തോതിലുള്ള ട്രെയിൻ സർവീസ് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് റെയിൽവേ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. മറിഞ്ഞുവീണ ക്രെയിൻ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി മറ്റൊരു ഹൈഡ്രോളിക് ക്രെയിൻ സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രാക്കിലെ തടസ്സം എത്രയും വേഗം നീക്കി ഗതാഗതം പൂർണ്ണസ്ഥിതിയിലാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ റെയിൽവേ ജീവനക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

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