​'അമ്മ'യിൽ വീണ്ടും പ്രതിസന്ധി; അഡ്‌ഹോക് കമ്മിറ്റിക്കെതിരെ മുൻ ഭാരവാഹികൾ കോടതിയിലേക്ക്: അടിയന്തര സൂം മീറ്റിംഗ് കൂടി

By  Metro Desk Jul 3, 2026, 08:37 IST
amma

കൊച്ചി: മലയാള ചലച്ചിത്ര താരസംഘടനയായ 'അമ്മ'യിലെ ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങളും വിവാദങ്ങളും പുതിയ തലത്തിലേക്ക്. സംഘടനയിൽ രൂപീകരിച്ച അഡ്‌ഹോക് കമ്മിറ്റിയുടെ നിയമനത്തിനെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് മുൻ ഭാരവാഹികൾ. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മുൻ ഭാരവാഹികൾ അടിയന്തരമായി ഓൺലൈൻ വഴി സൂം മീറ്റിംഗ് ചേർന്ന് നിലപാടുകൾ ചർച്ച ചെയ്തു.

​നിലവിൽ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അഡ്‌ഹോക് കമ്മിറ്റിക്ക് നിയമസാധുതയില്ലെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം മുൻ ഭാരവാഹികളുടെ വിലയിരുത്തൽ. ബൈലോ പ്രകാരം പുതിയൊരു ഭരണസമിതിയെ ഔദ്യോഗികമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വരെ സംഘടനയുടെ ചുമതല തങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണെന്നും ഇവർ വാദിക്കുന്നു.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

കൂട്ടരാജി: സൂം മീറ്റിംഗിന് പിന്നാലെ മുൻ ഭാരവാഹികളായ ജയൻ ചേർത്തല, കൈലാഷ്, ജോയ് മാത്യു എന്നിവർ സംഘടനയുടെ ഔദ്യോഗിക ഇ-മെയിലിലേക്ക് തങ്ങളുടെ രാജിസന്ദേശം അയച്ചു.

യോഗത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നവർ: മുൻ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായ ലക്ഷ്മിപ്രിയ, ഉണ്ണി ശിവപാൽ എന്നിവർ ഈ സൂം മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തില്ല.

നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ശ്വേതാ മേനോൻ: താൻ 'അമ്മ'യിൽ നിന്ന് രാജിവെക്കില്ലെന്ന് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ശ്വേതാ മേനോൻ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. താൻ ആരെയും വഞ്ചിച്ചിട്ടില്ലെന്നും നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാതെ പടിയിറങ്ങില്ലെന്നുമാണ് ശ്വേതയുടെ നിലപാട്.

​ഫെബ്രുവരിയിലെ ഫാമിലി റീയൂണിയൻ സ്പോൺസർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളും തർക്കങ്ങളും ഉയർന്നതിന് പിന്നാലെ ശ്വേതാ മേനോന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണസമിതി നേരത്തെ രാജി സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അഡ്‌ഹോക് കമ്മിറ്റി രൂപീകരണത്തോടെ സംഘടനയിലെ നിയമപരമായ തർക്കങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാകുകയാണ്.

Tags

Share this story

Featured

You may like