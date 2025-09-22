കെജെ ഷൈനിനെതിരായ സൈബറാക്രമണം: കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ വീട്ടിൽ റെയ്ഡ്; മൊബൈൽ ഫോൺ പിടിച്ചെടുത്തു
Updated: Sep 22, 2025, 15:33 IST
സിപിഎം നേതാവ് കെജെ ഷൈനിനെതിരെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ അധിക്ഷേപകരമായി പോസ്റ്റിട്ട കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിൽ പോലീസ് റെയ്ഡ്. സൈബർ അധിക്ഷേപത്തിന് ഉപയോഗിച്ചെന്ന് കരുതുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു
ഈ ഫോണിൽ നിന്നാണോ പോസ്റ്റ് ഇട്ടതെന്ന് സാങ്കേതിക പരിശോധനകളിലൂടെ ഉറപ്പ് വരുത്തുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. അതേസമയം പരിശോധന സമയത്ത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല
ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഒളിവിലാണെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്. ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ ഇയാൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. ഷൈനിന്റെ പരാതിയിലാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം