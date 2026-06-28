അതുൽ ഉപദ്രവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അമ്മയുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെ; ആറ്റുകാലിൽ ജീവനൊടുക്കിയ ആരതിയുടെ അവസാന ചാറ്റുകൾ പുറത്ത്
തിരുവനന്തപുരം: ആറ്റുകാലിൽ ഭർത്താവിന്റെ ക്രൂര പീഡനത്തെ തുടർന്ന് വർക്കല സ്വദേശിനി ആരതി (27) ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ, മരണത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് അമ്മയുമായി നടത്തിയ വാട്സാപ്പ് ചാറ്റുകൾ പുറത്ത്. ഭർത്താവ് അതുൽ തന്നെ ക്രൂരമായി ഉപദ്രവിക്കുന്നുവെന്ന് ആരതി സന്ദേശമയച്ചിട്ടും, കുടുംബത്തിന്റെ സമാധാനം ഓർത്ത് ക്ഷമിക്കാനും ആവശ്യമില്ലാതെ ഒന്നും സംസാരിക്കരുതെന്നുമാണ് അമ്മ തിരിച്ചു മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
മർദനമേറ്റ് ശരീരത്തിൽ മുറിവേറ്റ ചിത്രങ്ങളും ഭർത്താവിൽ നിന്ന് നേരിടുന്ന ഭീഷണികളും ആരതി അമ്മയ്ക്ക് അയച്ചുകൊടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ "നീ ആവശ്യമില്ലാതെ ഒന്നും സംസാരിക്കേണ്ട, എല്ലാം സഹിക്കുക" എന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണമാണ് അമ്മയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായത്. പ്രശ്നങ്ങൾ പുറത്തറിഞ്ഞാൽ കുടുംബത്തിന് നാണക്കേടാവുമെന്ന ഭയത്താലാണ് അമ്മ ഇത്തരമൊരു നിലപാടെടുത്തതെന്നാണ് സൂചന.
തന്റെ സങ്കടങ്ങൾ സ്വന്തം കുടുംബത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടും ആരും തുണയ്ക്കാനില്ലെന്ന മാനസിക വിഷമത്തിലാണ് ആരതി വാടകവീട്ടിലെ മുറിയിൽ കയറി ജീവനൊടുക്കിയത്. സംഭവത്തിൽ ഭർത്താവ് അതുലിനെ പോലീസ് ഇതിനകം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആരതിയുടെ ശരീരത്തിൽ പരിക്കേറ്റ നിലയിൽ പതിമൂന്നിലധികം മുറിവുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗാർഹിക പീഡനം, ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി അതുലിന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.