സീപോർട്ട് - എയർപോർട്ട് റോഡ് വികസനം: ഇരുമ്പനം പുതിയറോഡ് - ചിത്രപ്പുഴ പാലം ഭാഗം നാലുവരിപ്പാതയാക്കുന്നു
Aug 16, 2026, 14:38 IST
സീപോർട്ട് - എയർപോർട്ട് റോഡ് വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇരുമ്പനം പുതിയറോഡ് മുതൽ ചിത്രപ്പുഴ പാലം വരെയുള്ള പ്രധാന റോഡ് ഭാഗം നാലുവരിപ്പാതയാക്കി ഉയർത്താൻ തീരുമാനം. പ്രദേശത്തെ രൂക്ഷമായ ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിനും ഭാരവാഹനങ്ങളുടെ സുഗമമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമാണ് റോഡ് വീതികൂട്ടി നവീകരിക്കുന്നത്.
വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സമാന്തര പാതകളുടെ നിർമാണവും ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനങ്ങളുടെ നവീകരണവും നടപ്പിലാക്കും. പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ എറണാകുളം നഗരത്തിലേക്കും വ്യവസായ മേഖലകളിലേക്കുമുള്ള ഗതാഗതം കൂടുതൽ വേഗത്തിലാകും.