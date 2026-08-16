സീപോർട്ട് - എയർപോർട്ട് റോഡ് വികസനം: ഇരുമ്പനം പുതിയറോഡ് - ചിത്രപ്പുഴ പാലം ഭാഗം നാലുവരിപ്പാതയാക്കുന്നു

By  Metro Desk Aug 16, 2026, 14:38 IST
റോഡ്

സീപോർട്ട് - എയർപോർട്ട് റോഡ് വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇരുമ്പനം പുതിയറോഡ് മുതൽ ചിത്രപ്പുഴ പാലം വരെയുള്ള പ്രധാന റോഡ് ഭാഗം നാലുവരിപ്പാതയാക്കി ഉയർത്താൻ തീരുമാനം. പ്രദേശത്തെ രൂക്ഷമായ ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിനും ഭാരവാഹനങ്ങളുടെ സുഗമമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമാണ് റോഡ് വീതികൂട്ടി നവീകരിക്കുന്നത്.

​വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സമാന്തര പാതകളുടെ നിർമാണവും ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനങ്ങളുടെ നവീകരണവും നടപ്പിലാക്കും. പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ എറണാകുളം നഗരത്തിലേക്കും വ്യവസായ മേഖലകളിലേക്കുമുള്ള ഗതാഗതം കൂടുതൽ വേഗത്തിലാകും.

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