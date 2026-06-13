'തൊപ്പി' ഗ്യാങ്ങിനെതിരെ ഡിജിപിയുടെ അന്വേഷണ ഉത്തരവ്; നേരിടുന്നത് പോക്സോ, മയക്കുമരുന്ന് അടക്കമുള്ള ഗുരുതര കുറ്റങ്ങൾ
കൊച്ചി: പ്രമുഖ യൂട്യൂബർ 'തൊപ്പി' എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുഹമ്മദ് നിഹാദിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കുമെതിരെ ('തൊപ്പി ഗ്യാങ്') സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി (DGP) റവാഡ ചന്ദ്രശേഖർ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. പോക്സോ (POCSO) കുറ്റങ്ങൾ, മയക്കുമരുന്ന് (എംഡിഎംഎ, കഞ്ചാവ്) ഉപയോഗവും വിപണനവും, ശാരീരിക-മാനസിക പീഡനങ്ങൾ, അശ്ലീല പ്രചാരണം, സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അതീവ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കേരള സംസ്ഥാന സൈബർ ഓപ്പറേഷൻസ് പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് അങ്കിത് അശോകനാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ മുഖ്യ ചുമതല. കൊച്ചി സൈബർ പൊലീസിനും ഇതുസംബന്ധിച്ച കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അഡ്വ. ശ്രീജിത്ത് പെരുമന നൽകിയ ഔദ്യോഗിക പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡിജിപിയുടെ ഈ അടിയന്തര നടപടി.
ആരോപണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലം:
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി തൊപ്പിയും മുൻ സുഹൃത്തുക്കളായ മുഹമ്മദ് (മുമ്മു), ഷമീർ എന്നിവരും തമ്മിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പരസ്പരം ഉന്നയിച്ച ലൈവ് വീഡിയോ ആരോപണങ്ങളാണ് കേസിന് ആസ്പദമായത്.
മയക്കുമരുന്ന് ആരോപണം: തൊപ്പിയുടെ മുറിയിൽ നിന്നും കഞ്ചാവ് പാക്കറ്റ് കണ്ടെത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ തന്റെ അറിവില്ലാതെ മുറിയിൽ ഡ്രഗ്സ് കൊണ്ടുവെച്ച് മനഃപൂർവം കുടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നാണ് തൊപ്പിയുടെ വാദം.
പീഡനവും ചൂഷണവും: ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ തത്സമയം കാണുന്ന ലൈവിലൂടെ അശ്ലീല പ്രദർശനം നടത്തിയെന്നും, പെൺകുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്ത് പണം നൽകി കേസ് ഒതുക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും സുഹൃത്തുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു. കൂടാതെ തൊപ്പി തങ്ങളെക്കൊണ്ട് അടിമകളെപ്പോലെ ജോലി ചെയ്യിച്ചതായും ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിച്ചതായും ഇവർ പറയുന്നു.
മറുപടിയുമായി തൊപ്പി: എന്നാൽ ഈ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം വെറും 'റീച്ചിന്' വേണ്ടി കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നും, തനിക്കെതിരെ പ്രചരിക്കുന്ന ചില ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ എഐ (AI) സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ചതാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി തൊപ്പി വരാപ്പുഴ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
പുതിയ തലമുറയുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഭാവിയെ പൂർണ്ണമായും തകർക്കുന്ന രീതിയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നും പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന ശക്തമായ ആവശ്യം.