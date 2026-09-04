സംവിധായകൻ പ്രിൻസ് ജോയ് വിവാഹിതനായി; വധു പൂജ അനിത രവീന്ദ്രൻ

By  Metro Desk Sep 4, 2026, 19:22 IST
മ്യാരേജ്

കൊച്ചി: 'അനുഗ്രഹീതൻ ആന്റണി' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ യുവസംവിധായകൻ പ്രിൻസ് ജോയ് വിവാഹിതനായി. പൂജ അനിത രവീന്ദ്രനാണ് വധു. കൊച്ചിയിൽ വെച്ച് നടന്ന ലളിതമായ ചടങ്ങിൽ ചലച്ചിത്ര രംഗത്തെ പ്രമുഖരും ബന്ധുക്കളും പങ്കെടുത്തു.

https://www.instagram.com/reel/Dc24fyiTWlb/?igsi=MTBpbGc4bXd5d2o0Mw==

​ചടങ്ങിൽ ഇന്ദ്രൻസ്, സണ്ണി വെയ്ൻ, മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ്, മണികണ്ഠൻ ആചാരി, സരിത ജയസൂര്യ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്ത് നവദമ്പതികൾക്ക് മംഗളാശംസകൾ നേർന്നു.

​കണ്ണൂർ ഇരിട്ടി സ്വദേശിയായ പ്രിൻസ് ജോയ് ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് സിനിമാരംഗത്തേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. 'കരിങ്കുന്നം സിക്സസ്', 'അലമാര' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2021-ൽ സണ്ണി വെയ്ൻ നായകനായ 'അനുഗ്രഹീതൻ ആന്റണി' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് സ്വതന്ത്ര സംവിധായകനാകുന്നത്. ജയസൂര്യയും വിനായകനും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്ന 'ടൈറ്റൻസ്' ആണ് പ്രിൻസിന്റെ ഇനി പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രം. 

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